La Hidrobal Sant Silvestre Calvianera hace historia con 1.650 inscritos

Calvià despedirá el año con una edición histórica de la Hidrobal Sant Silvestre Calvianera, que el próximo 31 de diciembre, a partir de las 17.00 horas, reunirá a 1.650 participantes, cifra récord que convierte a la prueba en la más multitudinaria de su tipo en Mallorca. La carrera, que se ha persentado este martes, agotó todas las inscripciones con 15 días de antelación, un hito inédito en sus trece ediciones.

La prueba, que alcanza este año su decimotercera edición, mantiene su trazado emblemático de 6,7 kilómetros, conectando Palmanova y Magaluf, con epicentro en la Pista de Atletismo de Calvià. En las últimas cinco ediciones, la Sant Silvestre Calvianera se ha consolidado como una cita imprescindible del calendario navideño, tanto por su componente deportivo como por su ambiente festivo.

Desde la organización se reconoce que, por demanda, la participación podría haber alcanzado las 2.000 personas, aunque se ha optado por no sobredimensionar el evento y crecer de forma responsable

Disfraces, fiesta y servicios para los corredores

Uno de los grandes atractivos de la Hidrobal Sant Silvestre Calvianera es su tradicional concurso de disfraces, una seña de identidad desde la primera edición. Este año, el certamen presenta un nuevo formato, con inscripción previa obligatoria y paso por un photocall oficial antes de la salida. Además, se amplía el número de premios, que llegarán hasta el quinto clasificado.

El evento volverá a ofrecer un completo catálogo de servicios para los participantes, destacando el avituallamiento postmeta, con el ya clásico chocolate caliente y ensaimada, pensado para recuperar fuerzas y empezar la noche de Fin de Año. La música, los speakers, el público y la elevada presencia de corredores disfrazados garantizan un ambiente festivo y familiar, ideal para cerrar el año de forma saludable.

Un fuerte compromiso solidario

La edición de 2025 tendrá también un marcado carácter solidario, con la colaboración con la Asociación Española de Ictiosis, destinada a dar visibilidad y recaudar fondos para esta enfermedad rara. Antes de la carrera, los corredores y el público podrán adquirir gorros verdes de Navidad por 1 euro de donación, o realizar aportaciones a través de Bizum.

Además, la prueba contará con la presencia del atleta Joan Pere Carbonell, del club ADA Calvià, que participará dentro de su reto solidario “777”, consistente en correr siete maratones en siete días en siete continentes, en apoyo a la Asociación Española de Ictiosis.