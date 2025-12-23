Ana Musatova gana la Copa de España de la clase Europa

Ana Musatova, regatista del Club de Vela Port d’Andratx, se ha proclamado campeona femenina absoluta de la Copa de España de la clase Europa tras su brillante actuación en la 49ª Palamós Christmas Race, celebrada del 18 al 22 de diciembre en aguas de Palamós. La regata, organizada por el Club Nàutic Costa Brava y el Club de Vela Palamós, ha reunido a 31 regatistas de Bélgica, España, Polonia, Alemania y Francia, entre ellos campeones nacionales y medallistas europeos y mundiales.

Musatova, vigente campeona de España y subcampeona de Europa, reeditó así el éxito logrado la pasada temporada, culminando un año deportivo de altísimo nivel. Junto a su entrenador, Thomas Blundert, la regatista mallorquina demostró una excelente preparación física y técnica para imponerse en una flota especialmente competitiva y en condiciones meteorológicas exigentes.

Ana Musatova, en el centro con sus compañeras de podio en la Palamós Christmas Race / TORVEO

El campeonato estuvo marcado por una gran variabilidad de viento. Tras dos primeras jornadas dominadas por las calmas, la lluvia y los aplazamientos en tierra, la tercera ofreció un espléndido ‘Garbí’, viento térmico del suroeste de intensidad floja a bonancible. La jornada final resultó especialmente dura, con frías brisas del norte que alcanzaron los 18 nudos.

Este nuevo título consolida a Ana Musatova como una de las grandes referencias de la clase Internacional Europa y refuerza el prestigio del Club de Vela Port d’Andratx en el panorama nacional e internacional de la vela ligera.