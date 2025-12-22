Pilotades: Emotiva comida de Navidad del Poblense

El pasado sábado se reunieron para celebrar su tradicional comida de Navidad un centenar de exjugadores del Poblense que defendieron sus colores en distintas épocas, en esta ocasión con un significado especial por coincidir con el 90 aniversario del club, inscrito en los registros oficiales con fecha 14 de octubre de 1935. Entre los asistentes, no faltaron destacados futbolistas, como Llorenç Serra Ferrer, Damià Amer, Tomeu Bennàssar, Miquel Buades, Pep Bonet, Julián Catallops y Pep Terrassa. El presidente del club, Miquel Bennàssar, Molondro, tuvo para todos los asistentes palabras de agradecimiento por su aportación al club, informa Joan Payeras.

El Ferriolense celebra su 60 aniversario

El Ferriolense celebra su sesenta aniversario con distintos actos. Este fin de semana quiso destacar la enorme labor de los que han sido presidentes y directivos del club de Palma en la última época. Entre los galardonados están Biel Mas, Biel Pons, Jaume Roselló y Pep Jaume, informa B. Vich.

El Margaritense presentó a sus plantillas

En un ambiente festivo, la totalidad de las plantillas del Margaritense fueron presentadas en Sant Margalida. Una a una fueron desfilando sobre el terreno de juego ante los aplausos de los presentes.

El Mallorca juvenil remonta ante el Damm

Última jornada del año en juvenil Honor en la que el Mallorca venció por 4-3 al Damm y el Constància perdió por 4-0 ante el Barcelona.