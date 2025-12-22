Atletismo
Nuria Muntaner se acerca a la mínima nacional absoluta
La velocista brilla al firmar 7.57 en los 60 lisos en un control lleno de buenas marcas celebrado en las pistas de Son Castelló
Buen nivel de marcas en el control federativo celebrado en las pistas de Son Castelló. Nuria Muntaner, en 60 metros lisos, firmó 7.57, registro que está a dos centésimas de la mínima nacional absoluta (7.55) -la sub23 ya la tiene-. María Quetglas con 7.70 y Francisca Segura (Speed) con 7.71, también destacaron.
En 200 lisos, Muntaner volvió a rebajar la marca de la pasada semana con un crono de 24.76, Quetglas rebajó su marca con 25.13 y Teresa Ribas (Speed) logró un espléndido crono de 25.15, excelente de cara a los 400 lisos.
El menorquín Tià Pons registró 6.92 en los 60 lisos, que le acercan a la codiciada mínima absoluta, mientras que Jordi Jiménez, con 7.05, hizo mejor marca personal. En 200, Pons registró 21.66, Carles Vich (Siurell) con 22.40 y el propio Jordi Jiménez (Speed) con 22.47, también estuvieron a buen nivel. En 60 metros vallas sub16 la atleta de Artá, Claudia Troppa, ganó con 9.02, quedando a sólo dos centésimas de la mínima. Carlos Oses (Siurell-Sa Sini), por su parte, registró 8.79 en los 60 vallas absolutos.
En jabalina empieza a haber rivalidad sana. El récordman absoluto David Abrines lanzó 55.40 metros, el sub20 Carlos Grau (Pegasus), con la jabalina de 800 gramos, lanzó 53,88 y el sub18 Joan Estelrich (Total Team Manacor) se añade a lista con un registro de 49.92, lo que significa una buena noticia de cara al futuro próximo.
Por su parte, en los 800 metros sub16, Blanca Alzamora (Diana), con 2:20.62 y Claudia Van Boven (Pegasus), con 2:22.98, en una serie y Maia Sophia Shepher, con 2:20.59, en otra, mostraron que son el futuro relevo de Daniela García y Lucía Pinacchio.
