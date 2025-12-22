Nuria Muntaner se acerca a la mínima nacional absoluta

Buen nivel de marcas en el control federativo celebrado en las pistas de Son Castelló. Nuria Muntaner, en 60 metros lisos, firmó 7.57, registro que está a dos centésimas de la mínima nacional absoluta (7.55) -la sub23 ya la tiene-. María Quetglas con 7.70 y Francisca Segura (Speed) con 7.71, también destacaron.

En 200 lisos, Muntaner volvió a rebajar la marca de la pasada semana con un crono de 24.76, Quetglas rebajó su marca con 25.13 y Teresa Ribas (Speed) logró un espléndido crono de 25.15, excelente de cara a los 400 lisos.

El menorquín Tià Pons registró 6.92 en los 60 lisos, que le acercan a la codiciada mínima absoluta, mientras que Jordi Jiménez, con 7.05, hizo mejor marca personal. En 200, Pons registró 21.66, Carles Vich (Siurell) con 22.40 y el propio Jordi Jiménez (Speed) con 22.47, también estuvieron a buen nivel. En 60 metros vallas sub16 la atleta de Artá, Claudia Troppa, ganó con 9.02, quedando a sólo dos centésimas de la mínima. Carlos Oses (Siurell-Sa Sini), por su parte, registró 8.79 en los 60 vallas absolutos.

En jabalina empieza a haber rivalidad sana. El récordman absoluto David Abrines lanzó 55.40 metros, el sub20 Carlos Grau (Pegasus), con la jabalina de 800 gramos, lanzó 53,88 y el sub18 Joan Estelrich (Total Team Manacor) se añade a lista con un registro de 49.92, lo que significa una buena noticia de cara al futuro próximo.

Por su parte, en los 800 metros sub16, Blanca Alzamora (Diana), con 2:20.62 y Claudia Van Boven (Pegasus), con 2:22.98, en una serie y Maia Sophia Shepher, con 2:20.59, en otra, mostraron que son el futuro relevo de Daniela García y Lucía Pinacchio.