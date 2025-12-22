El Fibwi Mallorca anuncia los precios para el derbi de este domingo ante el Palmer Basket

El Fibwi Mallorca Bàsquet ha anunciado los precios para el derbi Palmer Basket Mallorca que se disputará este domingo a las 12 horas en el Palau d'Esports de Son Moix. El club que preside Guillem Boscana ha preparado una serie de iniciativas para lograr el mejor ambiente posible en un duelo que llegará con el ambiente enrarecido en las filas del Palmer, que este lunes ha anunciado la destitución del técnico Lucas Victoriano.

Los abonados del Fibwi tendrán entrada gratuita al estar incluido este encuentro en su carnet, pero este martes de 17h a 20h y el sábado, de 10h a las 13h, se realizará la venta anticipada de entradas en las taquillas del propio Palau. Los socios del conjunto que actuará como local podrán adquirir entradas a 10 euros, mismo precio que tendrán los abonados del Palmer después del acuerdo entre varios clubes.

Para los no socios, el precio será de 15 euros adulto y de 8 euros para la categoría junior y senior durante los dos días de venta anticipada. Ya el mismo domingo, día del derbi, el precio asciende a 20 euros para los adultos y de 10 euros en la categoría junior y senior para el público general. Eso sí, los socios del Palmer tendrán la entrada a 10 euros y los del Fibwi, que no tienen que pagar, podrán comprarla para familiares y amigos también a 10 euros.