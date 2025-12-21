El Toro saca la cabeza del fango y Palma se ahoga en casa

La novena y última jornada del 2025 en División de Honor B nos deja la cara de El Toro y la cruz del Palma.

Inmersos en un barrizal

En lo que se refiere al quince calvianer, tras un partido épico marcado por el agua y el infame estado del terreno de juego, ganó y se exhibió frente al RC Hospitalet por 17 a 45. En un encuentro en todo momento controlado por los taurinos, los ensayos de Marcos Rivadavia y Juan Liska más las conversiones y golpes de castigo de Jalo Piña dibujaban a la media parte un clarificador 0 a 17.

Tras el intermedio, intentó reaccionar el quince local con los ensayos de Contardi, Montoro y Pinel. Pero, El Toro sacó la cabeza del fangal que era el terreno de juego del ‘Hospi’ y sumó cuatro ensayos más con la firma de Ricardo Vaquera, Donato Fontana y Jorge Esteban para firmar un titánico triunfo (17-45) que además llevó el premio adicional de un punto más por bonus ofensivo.

Sin opciones

Diferente fue película que se vivió en el Germans Escales. Bajo un fuerte diluvio, la superficie sintética del recinto deportivo impidió que el campo se convirtiese en un cenagal. Pero, lo que no borró el líquido elemento fue la superioridad que en todo momento exhibió el CN Poble Nou, tercer clasificado. Los catalanes no dieron opción alguna a la sorpresa a los locales. A la media parte, el parcial ya era de 0 a 15. Tras el intermedio, dos ensayos de juego y otro de castigo dispararon las diferencias en favor del cuadro catalán (0 - 34, minuto 72) consiguiendo José Luís Lanzas el ensayo del honor para el quince verdiblanco.