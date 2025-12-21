Fútbol | Segunda RFEF
El Porreres logra un meritorio empate contra el Espanyol B
El conjunto de Jaume Mut firma tablas con el filial 'perico' es su visita al Dani Jarque (0-0) que le sirve para continuar en la lucha por la permanencia
El Porreres ha sacado un buen punto esta mañana de su visita al Dani Jarque ante el Espanyol B (0-0). Los de Jaume Mut continúan sumando tras su victoria la semana pasada ante el Andratx y se quedan a 4 puntos de la permanencia.
El equipo catalán ha sido el que ha intentado llevar las riendas del encuentro para tener más ocasiones de gol, pero no han podido materializar ante la buena defensa del cuadro mallorquín. La madera también ha estado del lado del Porreres hasta en dos ocasiones y el partido ha terminado sin goles.
El empate le sirve a los de ses Forques para recortar distancias con la permanencia, que la marca el Olot con 19 puntos.
Ficha técnica
Espanyol B: Serred; Almansa (Santiago, m.68), Timera, Ballero, Rufo; Letono (Català, m.90), Vicandi (Castell, m.76), López, Pleguezuelo; Bombardo (Moreno, m.46) y Peries (Caroutas, m.76).
Porreres: Méndez; Marcos, García, Garí, Cuenca (Garrido, m.59); Llamas (Fernández, m.59), Poo (Noguera, m.83), Sastre, Cobo; Mascaró (Morales, m.83) y Medina (Silva m.90).
Árbitro: Almárcegui Bozal.
Tarjetas: Bombardo, Timera (doble amarilla), Santiago, Sastre y Medina.
