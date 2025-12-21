El Porreres logra un meritorio empate contra el Espanyol B

El Porreres ha sacado un buen punto esta mañana de su visita al Dani Jarque ante el Espanyol B (0-0). Los de Jaume Mut continúan sumando tras su victoria la semana pasada ante el Andratx y se quedan a 4 puntos de la permanencia.

El equipo catalán ha sido el que ha intentado llevar las riendas del encuentro para tener más ocasiones de gol, pero no han podido materializar ante la buena defensa del cuadro mallorquín. La madera también ha estado del lado del Porreres hasta en dos ocasiones y el partido ha terminado sin goles.

El empate le sirve a los de ses Forques para recortar distancias con la permanencia, que la marca el Olot con 19 puntos.