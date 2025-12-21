Baloncesto
El Palmer Basket sufre una paliza vergonzosa en Son Moix
Los mallorquines son aplastados por el Obradoiro al caer por 70 puntos en la derrota más abultada de la historia en la Primera FEB (45-115)
Efe
El Palmer Basket cayó este domingo en casa contra el Monbus Obradoiro por un contundente 45-115, en lo que supone el resultado más abultado de la historia de la Primera FEB. Una paliza para la vergüenza de un equipo que lucha por salir de los puestos de descenso, pero que ha hecho el ridículo en Son Moix ante los gallegos y frente a una afición que ha sido testigo de un descalabro sin precedentes.
El partido ya arrancó con mal pie para los pupilos de Lucas Victoriano, que solo anotaron un tiro de campo durante todo el primer cuarto y se vieron más de 20 puntos abajo ante un Obradoiro que no bajaría el pie del acelerador (9-30). Parecía que podía levantar cabeza el conjunto mallorquín con varias acciones positivas en el cambio de cuarto, pero su rival recuperó el rodillo y terminó aumentando la diferencia al descanso a más de 30 puntos (29-61).
Los problemas para generar a través de los sistemas fueron una constante en Palmer, que solo superó la decena de puntos en el segundo cuarto, y solo pudo sostenerse sobre el carácter de Nuno Sá, el único jugador del equipo que estuvo cerca de su nivel. Y si la dinámica negativa de Palmer Basket les hundía en el partido, los gallegos funcionaban con la flecha hacia arriba y aprovechando para que jugadores como Speight se entonaran de cara al derbi contra Leyma Coruña del próximo domingo.
Finalmente, cuando parecía que el marcador podía quedarse por debajo del récord, que estaba en 63 puntos de diferencia, el elenco de Diego Epifanio dio un último empujón para dejar la cifra en 70 puntos de diferencia y quedarse con el récord que ostentaba hasta la fecha Breogán de la temporada 2016/17.
