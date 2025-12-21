José Luis García Pujadas y Luz Tesuri se imponen en la Cursa de s'È

El corredor de Binisalem José Luis García Pujadas (Surco Lucena) y la hispano-argentina Luz Tesuri fueron los ganadores absolutos de la XXXVI Cursa de s'È, que salió de Lloseta, pasó por Alaró y Binisalem y llegó en Lloseta. La distancia corta de 7 km tuvo como vencedores al pobler Miquel Ángel Capó (Atletic Mallorca) y la inquera Amelia Álvarez (Es Raiguer). La prueba de 17 kilómetros contó con 650 participantes y la corta, con 533.

La Cursa de s'È tuvo una salida en la que pronto se escaparon Gornals y Miguel Ángel Fidalgo (Marathon Mallorca), por detrás, y atentos, iban los aspirantes a la victoria Mario Mola (Atlétic Mallorca), Lucas Mola (Atlètic Mallorca) y Thomas Houzet. Gornals se lesionó en el camí Romà , y dejó en solitario a Fidalgo, que pronto fue absorbido por el citado grupo. Cerca de la subida a Lloseta, García Pujadas pegó el tirón definitivo cogiendo la cabeza presentándose en la línea de llegada con un crono de 54.27, revalidando el título logrado el año pasado. Lucas Mola acabó muy cerca con 54:33 y completó el cajón del podio Miguel Ángel Fidalgo con 54:37. En cuarto lugar, sin ofrecer lucha, entró Mario Mola con 54:38 y el francés Thomas Houzet (Es Raiguer) completó el quinteto de los aspirantes a la victoria con el tiempo de 54:41.

Lus Tesuri, atleta de grandes condiciones, dio un recital cruzando la meta por debajo de la hora con 58:58. Leonor Font, incansable, se clasificó segunda con 1h.01:03, entró tercera la siciliana Giulia Vettor (Cus Parma) con 1h.02.03. Cuarta llegó Mar Vallés (AZ Sport Binisalem) con 1h.04:23 y finalizó quinta Isla Smith (Malift Mallorca) con 1h.06:38.

En veteranos +45 años ganó el campeonísimo de montaña, el solleric Tòfol Castañer, (Nnormal) con 56:38, el ultrafondista de sa Pobla Tolo Fiol (Atlétic Mallorca) fue segundo con 59:48, y David Barrientos (C.A.Inca) completó la caja con 1h.01:47.

En mujeres +45 venció Marga Umbert (Manacor) con 1h.14:41. Maribel Camallonga (Es Pedal Bunyola) finalizó segunda con 1h.17:09, y Dolores Fernández (Fidípides) tercera con 1h.17:15.

Prueba de 7km

El atleta de sa Pobla Miquel Ángel Capó (Atlétic Mallorca) dominó la distancia de 7 km firmando un tiempo de 22:10.7. A continuación, entró el ibicenco Adrián Guirado (Penya Santa Eularia) con 22:17.4 y completó el podio Jaume Albaráñez (Metaesport) con 22:27.4. Víctor Muñoz (Az Sport Binisalem) fue cuarto con 22:27.4, y acabó quinto el pobler Antoni Gran (Es Raiguer).

Amelia Álvarez se impuso con autoridad con un registro de 26:45. La segunda en cruzar la meta fue Cristina Munar (Metaesport) con 27:20.2 y ocupó el tercer escalón de la caja Verónica Castro (Penya Santa Eularia) con 27:57.8. La felanitxera María Angels Mestre (Amistat) acabó cuarta con 28:06.2, y Ángela Llabrés (S’Hostal Montuiri) finalizó quinta con 28:17.1.

La carrera de veteranos +45 tuvo como vencedor masculino a José Ángel Perez (Sporting Calviá) con 24:38.5, segundo entró el ya legendario atleta de Sa Pobla Miguel Capó (Malift Mallorca) con 24:38.8 y completó el cajón Biel Antich (Az Sports Binisalem) con 24:50.

Gemma Clar (Sporting Calviá) fue la primera fémina con 28:22, Nuria Pérez Solanas (Fidípides) fue segunda con 28:55 y María José Guasp ocupó la última plaza del podio con 35:02.