Jorge Rey se queda el pavo

Jorge Rey, ciclista élite del Cala d’Or-Ferrobikers, se adjudicó el triunfo absoluto en la prueba estelar de la tradicional Cursa de s’Indiot, celebrada este domingo por la mañana bajo la organización del CC Sa Indioteria. Fueron 26 los ciclistas que iniciaron la carrera de primer nivel para completar doce vueltas al tradicional circuito urbano de años anteriores aunque sólo 22 aguantaron hasta el final en una carrera donde Toni Ballester fue el único que se mostró combativo en la parte inicial de la carrera.

Pasado el primer tercio, se rodó siempre en pelotón a fuerte ritmo sin permitir fuga alguna. Fue en la vuelta final cuando se produjeron las hostilidades que permitieron a Jorge Rey presentarse en solitario en meta con siete segundos respecto a Luis Borrás y 34 respecto a Xisco Crespí mientras que el pelotón llegó cinco segundos después con Toni Ballester y Marc Roca en las primeras unidades. Joan Morlà fue el mejor junior por delante de Andreu Barceló y Miquel Adrover.

La carrera de segunda categoría se resolvió en el sprint final a favor del máster 40, Roberto Fernández, del Punt d’Aigua, por delante de Miquel Àngel Gelabert, David Mayol, Toni Frontera y Samuel Bollón en un carrera sin escapadas de consideración.

La mayor participación de la jornada se registró en la prueba de tercera categoría que también se decidió en un sprint final masivo donde el máster 50, Miquel Joan Adrover, del Cala d’Or, superó a los máster 40, Miguel Biezma y Joan Planas, con Pedro Mulet (6º) como mejor máster 60. En esta misma prueba compitieron las féminas con triunfo de la sub 23 Nayhara Monserrat por delante de las junior Zoe Wuyts y Nuria Jerónimo.

La prueba para cadetes estuvo marcada por la caída en la salida de Inés Gómez y Nino Fernández. La ciclista fue la peor parada siendo asistida por los servicios sanitarios aunque se recuperó satisfactoriamente. Carrera marcada por la fuga de Nico Ros, del Sumistock – Costa Azahar, que se hizo con el triunfo después de una larga fuga en solitario en la que aventajó en 55 segundos a Alejandro Buzdea y en casi minuto y medio al pelotón capitaneado por Nino Fernández y Miquel Morlà. Marta Almansa fue la mejor de las féminas por delante de Carla Pérez.

Doblete del CC Inca en infantiles con triunfo de Francesc Martorell por delante de Miquel Àngel Vicens y Marc Domínguez, con Mireia Escobar como primera chica seguida de Andrea Núñez y Maria Prats. En alevines dominaron los peones del CC Ses Salines con Tomàs Pons y Martí Sales aventajando a Jaume Salmerón en 16 segundos, mientras que Aina Muñoz fue la primera niña.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presidió el corte de cinta inicial en la carrera de primer nivel junto con la ciclista Mavi García.