Un futbolista agrede a un árbitro asistente en Mallorca y le deja sin respiración

La violencia no cesa en el fútbol balear y este pasado fin de semana ha tenido un nuevo y lamentable caso. La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha anunciado a través de sus redes sociales la denuncia de agresión por parte de un jugador a un árbitro asistente, siendo por ello expulsado y amonestado con cartulina roja, más los atenuantes de los hechos referidos en el acta.

Esta territorial obvia, en un principio, los datos del partido en el sucedieron los incidentes como también el nombre del presunto agresor. El acta de este encuentro expone, a la espera de que el colegiado y sus asistentes puedan ampliar lo ocurrido en sendos anexos, que “en el túnel de vestuarios, y una vez finalizado el encuentro, el jugador en concreto se dirigió hacia el asistente número 2 propinándole un fuerte codazo en el pecho que le dejó sin respiración durante un periodo de tiempo y aturdido durante varios segundos, hechos que presenció el resto del equipo arbitral”.

El trío arbitral, viendo el duro cariz de estos acontecimientos y tras un tiempo prudencial, decidió encerrarse con llave en el vestuario llamando por sus móviles a la fuerza pública. Enseguida comparecieron varias dotaciones de Policía Nacional y Local, que se encargaron de dar cobertura a los árbitros, que salieron del recinto deportivo escoltados por los agentes. El colegiado asistente agredido lo hizo, además, con destino a un centro médico para ser examinado dado que tenía dolores y no se encontraba bien.

La FFIB, que preside Jordi Horrach, además de exponer públicamente estos acontecimientos, lanzó el siguiente mensaje a través de las redes sociales: “Esta federación actuará en consecuencia y se personará como acusación particular en el procedimiento penal que se inicie contra el autor de estos hechos”.

Por otra parte, la junta directiva de la FFIB se reunirá este lunes 22 de diciembre «para analizar la situación y adoptar, tras los trámites oportunos, las acciones disciplinarias que correspondan», dentro del compromiso de lucha contra la violencia y este tipo de acciones y comportamientos en los terrenos de juego”.