El Fibwi Mallorca paga su falta de acierto en Cantabria y enlaza su segunda derrota en Liga (77-65). El conjunto de Pablo Cano llegó al descanso con pocas opciones de remontar (50-34), mejoraron defensivamente a partir del tercer cuarto, pero consiguieron pocas canastas para acercarse en el marcador y poner emoción al encuentro. Continúan octavos, en zona de playoff, con seis triunfos y seis tropiezos en doce jornadas.

El partido comenzó con un intercambio de golpes y con bastante acierto en el tiro exterior por parte de los conjuntos. La igualdad se mantuvo en los primeros compases del encuentro con el resultado 13-13. Los mallorquines no estaban cómodos en pista y los locales se escaparon, 26-17.Tras una reacción final de los de Pablo Cano, se acercaron en el marcador 27-21.

Reaccionaron los mallorquines con Osvaldas Matulionis como referencia, poniéndose a solo un punto de los cántabros al inicio del segundo cuarto. Los locales reaccionaron y, con un Germán Martínez tremendamente acertado desde el triple, pusieron el duelo en 50-32 a falta de dos minutos para el descanso. El Fibwi maquilló levemente el electrónico antes de irse a los vestuarios, 50-34.

El tercer parcial comenzó con un parcial favorable al Fibwi Mallorca, que situó el duelo en 53-39. Aunque los de s'Arenal lo intentaron, el conjunto entrenado por Lolo Encinas siguió manteniendo las distancias en un cuarto con baja anotación que acabó 63-49.

El Fibwi Mallorca continuó incómodo en el último cuarto. No logró encontrar en ningún momento su ritmo de juego y vio cómo su rival sí lo hizo para poner el duelo en un duro 68-53 a falta de cuatro minutos para el final. Se acercó levemente en el marcador, pero en ningún momento puso en aprieros al Cantabria, 77-65.