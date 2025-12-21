Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluís Apesteguia MÉSRafael Gil RCNPInstituto SantanyíFallecidos pateraEl tiempo en MallorcaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Deportes

El Fibwi Mallorca paga su falta de acierto en Cantabria

El equipo de Pablo Cano pierde 77-65 en el Vicente Trueba tras llegar al descanso con pocas opciones de remontar (50-34)

Enlaza su segunda derrota en Liga

Bracey conduce el ataque del Fibwi Mallorca.

Bracey conduce el ataque del Fibwi Mallorca. / Fibwi Mallorca

Jaume A.

Palma

El Fibwi Mallorca paga su falta de acierto en Cantabria y enlaza su segunda derrota en Liga (77-65). El conjunto de Pablo Cano llegó al descanso con pocas opciones de remontar (50-34), mejoraron defensivamente a partir del tercer cuarto, pero consiguieron pocas canastas para acercarse en el marcador y poner emoción al encuentro. Continúan octavos, en zona de playoff, con seis triunfos y seis tropiezos en doce jornadas.

El partido comenzó con un intercambio de golpes y con bastante acierto en el tiro exterior por parte de los conjuntos. La igualdad se mantuvo en los primeros compases del encuentro con el resultado 13-13. Los mallorquines no estaban cómodos en pista y los locales se escaparon, 26-17.Tras una reacción final de los de Pablo Cano, se acercaron en el marcador 27-21.

Reaccionaron los mallorquines con Osvaldas Matulionis como referencia, poniéndose a solo un punto de los cántabros al inicio del segundo cuarto. Los locales reaccionaron y, con un Germán Martínez tremendamente acertado desde el triple, pusieron el duelo en 50-32 a falta de dos minutos para el descanso. El Fibwi maquilló levemente el electrónico antes de irse a los vestuarios, 50-34.

El tercer parcial comenzó con un parcial favorable al Fibwi Mallorca, que situó el duelo en 53-39. Aunque los de s'Arenal lo intentaron, el conjunto entrenado por Lolo Encinas siguió manteniendo las distancias en un cuarto con baja anotación que acabó 63-49.

Noticias relacionadas y más

El Fibwi Mallorca continuó incómodo en el último cuarto. No logró encontrar en ningún momento su ritmo de juego y vio cómo su rival sí lo hizo para poner el duelo en un duro 68-53 a falta de cuatro minutos para el final. Se acercó levemente en el marcador, pero en ningún momento puso en aprieros al Cantabria, 77-65.

Ficha Técnica

GRUPO ALEGA CANTABRIA: Johnson (11), Hernández (6), Martínez (17), Rodríguez (3), Yu (10). También jugaron Powell (7), Taboada (0), Bauti Lugarini (4), Alderete (2), Lutete (12), Kande (5).

FIBWI MALLORCA: Lucas Capalbo (13), Lys Bracey (8), Osvaldas Matulionis (17), Jon Ander Aramburu (0), Pedro Bombino (12). También jugaron Ale Scariolo (0), Laron Smith (2), Loic Menuge (0), Juan Bocca (3), Brian Vázquez (10).

PARCIALES: 27/21, 50/34, 63/49, 77/65.

ÁRBITROS: Adan Rodríguez, Martínez Prada y Pinela García. Eliminado por faltas personales, Pedro Bombino

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents