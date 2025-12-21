Fútbol | Segunda RFEF
El Atlético Baleares deja escapar el liderato en un partido loco ante el Barcelona B
Los de Luis Blanco han desaprovechado el 3-0 inicial y han terminado hasta pidiendo la hora ante el filial azulgrana (4-4)
Tras el empate del Poblense ante el Terrassa, la victoria les colocaba en la primera posición
El Atlético Baleares deja escapar el liderato provisional después de una primera parte de diez y una segunda mitad nula. El cuadro mallorquín se ha puesto con un 3-0 en el minuto 20 ante el Barcelona B, pero en la segunda mitad los blaugranas han podido hasta ganar el partido en el descuento. El duelo ha terminado con un 4-4 y los de Luis Blanco pierden otra oportunidad de colocarse en lo más alto de la tabla tras el empate del Poblense ante el Terrassa.
El partido no ha podido comenzar de mejor manera para los blanquiazules. En el primer ataque, penalti sobre Jaume Tovar, que se ha hecho daño en la acción, y Moha Keita transformando desde los once metros para poner el 1-0. El extremo ha sido protagonista también en la jugada del 2-0. Tan solo unos instantes después del primero, el senegalés ha ganado línea de fondo desde la banda derecha y la ha puesto atrás para que Gerardo Bonet marcara el segundo.
Y en el minuto 20, tras un error del guardameta culé, Kochen, Tovar ha aprovechado el fallo para poner más tierra de por medio, colocar el 3-0 en el electrónico y marcar su gol número 13 en Liga. Tras el tanto, el solleric ha tenido que pedir el cambio, lastrado todavía por la acción en la que ha provocado el penalti del 1-0. Juanmi Durán, quien fue titular junto a Tovar en la Copa en la doble punta, ha sustituido al máximo artillero del Atlético Baleares esta temporada.
El conjunto azulgrana ha tratado de recortar distancias después de su mal inicio y a punto ha estado de hacerlo antes de que terminara el primer tiempo, pero Pablo García lo ha evitado con una gran intervención.
En el segundo tiempo, los catalanes han tomado las riendas del encuentro y Dani Rodríguez ha puesto el 3-1 con un gran gol. La mayor parte del peligro del filial culé venía por parte del extremo. El Barcelona seguía llegando mucho más a puerta ante un Atlético Baleares con dudas, y el 3-2 llegaba a través de un córner en el que Joan Hernández ha aprovechado el rechace del remate al larguero de Aziz Issah, con un Pablo García ya vencido, para ponerle picante al partido.
Pero Moha Keita no estaba por la labor de dejar que los de Juliano Belletti igualaran el encuentro. El senegalés, con una buena conducción por dentro, se la ha dejado a Víctor Morillo para que este marcara el cuarto y le diera tranquilidad a los blanquiazules. Aunque lo peor estaba todavía por venir. Mbacke, con una internada desde atrás, marcaba el 4-3 a falta de cinco minutos para el final. Y justo antes del descuento, Aziz Issah igualaba el partido, poniendo el 4-4 con el descuento todavía por delante.
Los de Luis Blanco han terminado pidiendo la hora tras haberse puesto con un 3-0 a favor ante un Barcelona que ha buscado el 4-5 en el tiempo añadido y que a punto ha estado de llevarse el encuentro, pero no lo ha podido conseguir, para fortuna de los balearicos. Los blanquiazules han dejado escapar el liderato y dos puntos vitales ante un rival directo en un duelo que han podido hasta terminar perdiendo.
Ficha técnica
Atlético Baleares: Pablo García; Ramis, A. Pérez (Castell, m.60), Jaume Pol, Iván Serrano; Sheriff, Gerardo Bonet (Bejarano, m.60), Jofre, Moha Keita (Miguelito, m.81), Víctor Morillo (Manu Morillo, m.81); y Jaume Tovar (Juanmi Durán, m.21).
Barcelona B: Kochen; Anaya (Teixidor, m.88), Mbacke, Cortés, Oduro (Aziz Issah, m.24); Joan Hernández (G. Fernández, m.88), Roger, Fariñas, Torrents (Walton, m.75); Dani Rodríguez y Toni Fernández.
Goles: 1-0, Moha Keita (m.2); 2-0, Gerardo Bonet (m.10); 3-0, Jaume Tovar (m.20); 3-1, Dani Rodríguez (m.50); 3-2, Joan Hernández (m.68); 4-2, Víctor Morillo (m.76); 4-3, Mbacke (m.86); 4-4, Aziz Issah (m.88).
Árbitro: Alejandro Noguera
Tarjetas: Cortés (m.1), Oduro (m.14), Gerardo Bonet (m.25), Roger (m.37) y Juanmi Durán (m.72).
