Sebastià Mascaró y Bernat Massanet se coronan en el ciclocrós de Lloret

Bernat Massanet, ciclista sub23 del CC Llevant Serverí, fue el ganador de la jornada final de la temporada de ciclocrós celebrada este sábado en Lloret. Superó en el esprint final a su compañero de fuga, Sebastià Mascaró, máster 30 del Mancor de la Vall tras erigirse en los dos grandes protagonistas de la carrera dominando la prueba desde sus primeros compases, con Manuel Lares-Franco en la tercera plaza de la carrera para la categoría open A.

Con estos resultados, Mascaró se corona como ganador absoluto tanto de la general de la Challenge del presente año además de la división de los máster 30, mientras que Masssanet ocupa el segundo puesto de la general, siendo el mejor sub 23 seguido de Lares y Magí Rosselló. En cuanto a los junior, Jaume Xavier Oliver ha sido el mejor de la general superando a Marc Mayol y Alan Reus.

Todos los ganadores de las distintas categorías de la general reunidos en el podio. / Tomeu Arbona

En cuanto a la categoría open B, Miquel Joan Adrover fue el gran dominador de la carrera adjudicándose, además, el maillot de mejor máster 50 por delante de Miguel Ángel Franco y Daniel Reus. El ganador superó claramente a los cadetes Àngel Garau y Andreu Martorell quienes, en orden inverso, han ocupado las dos primera plazas de la general seguidos de Miquel Perelló. La mejor fémina cadete de la general ha sido Mireia Escobar seguida de Marta Almansa, que consiguió el triunfo parcial. La mejor en la general fue Maria del Mar Forteza.

Miquel Joan Adrover superó a los cadetes Jaume Garau y Andreu Martorell en Open B. / Tomeu Arbona

El montuirer Joan Verger ha triunfado en la general de los máster 40 seguido de Toni Quetglas y Martí Jaume. En la división máster 60, Haiko Rotzoll ha superado a Torsten Wittig y Juan Antonio Abraham. En categoría infantil, Francis Connell ha superado a Toni Soler y Biel Bauzá, con Martina Roig por delante de Maria Prats. Dominio absoluto de Jaume Salmerón en alevines ya que además de sumar un nuevo triunfo ha ganado la general seguido de Tomeu Verger y Adrià Tolosa, con Clara Blanco seguida de Julia Garau.