Fútbol
El Poblense se queda a las puertas de la remontada ante el Terrassa
El conjunto de Óscar Troya empata ante los catalanes tras igualar el encuentro con un gol de Aitor Pons
Si el Atlético Baleares gana al Barcelona B, le quitaría el liderato
El Poblense, que sigue invicto en su feudo, empata este sábado ante el Terrasa que se adelantó en el marcador. Un resultado que dejó a jugadores y afición locales con un sabor agridulce, visto el desarrollo global del partido que se disputó en el campo del Polideportivo Municipal, sobre un terreno de juego mojado, casi embarrado, a consecuencia de las lluvias de estos pasado días y a la persistente llovizna caída durante todo el choque, dejando el campo un tanto pesado a medida que transcurría el encuentro.
El global del partido se caracterizó por dos facetas diferentes; una en cada tiempo que fueron fiel reflejo del reparto de puntos que señaló el marcador, si bien en la segunda parte los locales dispusieron de claras ocasiones suficientes para desequilibrar la balanza a su favor.
Después de un comienzo del primer tiempo con un Poblense que tomó la iniciativa del partido, poco a poco, se fue imponiendo el Terrassa, con un juego ordenado que incomodó a los locales, llegando a controlar los tempos del encuentro y creando alguna que otra clara oportunidad de gol, antes de que en el minuto 22 Beamonte perforara la meta defendida por Sabater, que anteriormente tuvo que emplearse a fondo en dos difíciles intervenciones.
Al Poblense le costó sobremanera reponerse al gol en contra, hasta que en la recta final del primer periodo inquietó con peligro la meta del Terrassa y obligó a su portero Marcos a emplearse en algunas acertadas intervenciones, llegándose al descanso con la mínima ventaja visitante.
Tras el descanso, el Poblense mostró una actitud completamente diferente, empleándose con ambición y un juego mejor trenzado, en busca del gol de la igualada que llegaría en el minuto 61 por obra y maestría de Aitor Pons, que de certero disparo raso, a la media vuelta batió al meta Marcos.
Tras la igualada, los de Óscar Troya siguieron volcados sobre el área adversaria y contabilizaron claraa ocasiones suficientes para desequilibrar el marcador a su favor, ocasiones neutralizadas por el portero y su defensa sobre la misma línea de gol, que dejaron con ese comentado sabor agridulce un resultado que supo a poco.
Los blaugranas que, tras el resultado de este sábado, siguen ocupando la primera posición de la tabla clasificatoria, quedan a expensas del resultado que se de este domingo entre el Atlético Balears y el Barcelona B, que lucharán ambos para hacerse con el liderato y que en caso de empate éste seguiría en poder del Poblense.
FICHA TÉCNICA
Poblense.- Sabater; Marc, Salvà, Nofre, Soler (Thomás m. 75), Prohens (Alberto m. 75), Diego (Gori m.64), Aitor, Martí, Fullana y Peñafort (Dani Nieto m. 83).
Terrassa.- Marcos; Isma, Gil, A Gutiérrez (Lordan m. 89), J. Barrero, J. Castañeda, Van den Heerik (Aythami m. 84), Mario D (Reche m. 46), Casti (Dirks m. 76), Álvaro Martín y A. Beamonte.
Goles.- 0-1, A. Beamonte, m. 22. 1-1, Aitor Pons m. 61.
Árbitro.- Anas Bakali Bentaleb.
Tarjetas, Amarilla a Marc, Peñafort, Fullana, Diego, Dani Nieto y Óscar Troya del Poblense. Isma.Van den Heeric y Casti del Terrasa.
