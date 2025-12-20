Pilotades: Los colegiados de Regional superan con nota las pruebas físicas

Los colegiados de Primera y Segunda regional de fútbol y fútbol sala que están en los cursos de ascenso superaron con nota las duras pruebas físicas que realizó el Comité Balear de Árbitros en el polideportivo de Sant Ferran de Palma. Unos trencillas que van superando pruebas para lograr su ansiado ascenso.

Última jornada de liga del presente año

Última jornada del año 2025 en todas las categorías debido a las fiestas navideñas. La vuelta a la actividad deportiva será para las categorías senior el primer fin de semana de enero y el resto lo hará el 10 y 11 de este mes. Sí que están programados para estas especiales fechas distintos campus de formación y torneos de Navidad.

El líder Manacor visita el feudo del Formentera

Decimoquinta jornada de Liga en Tercera División, toda hoy sábado: Platges de Calvià-Mercadal (12:30 horas), Inter Ibiza-Cardassar (14:00), Formentera-Manacor (15:30), Alcúdia-Felanitx (16:00), Santanyí-Portmany (16:30), Son Cladera-Peña Deportiva (16:30), Constància-Llosetense (16:30), Mallorca B-Binissalem (17:00) y Collerense-Rotlet Molinar (17:30).

La División de honor se juega toda esta tarde

Decimoquinta jornada en la División de Honor Mallorca, con dos partidos ya jugados (el Platges de Calvià B-Arenal y el Campos-Sóller). Toda hoy sábado: Santa Catalina Atlético-Sineu (16:30), Alaró-Sant Jordi (16:30), Serverense-Andratx B (16:30), Ferriolense-Esporles (17:30), Son Verí-Pòrtol (17:30), Atlético Rafal-Inter Manacor (18:00) y Recreativo La Victoria-Alcúdia B (19:15).

El Can Picafort recibe al La Unión

También decimoquinta jornada en la Preferente con dos partidos ya jugados (Athlètic Montuïri, 0-s’Horta, 1 y Consell, 2-Petra, 2). Toda hoy sábado: Porto Cristo-Algaida (16:00), Murense-Collerense B (17:00), Cade Paguera-Santa Maria (17:00), Son Sardina-Xilvar (18:00), Can Picafort-La Unión (18:00), Espanya-Pollença i Port (18:00) y Pla de na Tesa-Calvià (19:00).

El Mallorca se mide este mediodía al Damm

En juvenil División de Honor: hoy sábado, Mallorca-Damm (12:00); y mañana domingo, Barcelona-Constància (12:00) y San Francisco-Nàstic de Tarragona (17:00).

La Segunda y Tercera femenina descansa

El fútbol femenino en sus principales categorías en Balears, la Segunda y la Tercera División, sí descansa en estas fechas y reanudará su actividad el 10 y 11 de enero de 2026. La primera lo hará con la Liga y la segunda con el tramo final de la Copa FFIB, que finaliza en enero.