LaLiga
El Oviedo de Almada tampoco marca y se estrena empatando con el Celta en el Tartiere
EFE
Oviedo
Oviedo y Celta de Vigo empataron a cero en el estadio Carlos Tartiere en el estreno del uruguayo Guillermo Almada al frente del banquillo carbayón en un partido en el que los locales fueron más incisivos en la segunda parte, pero sin conseguir batir al meta rumano Ionut Radu.
El punto le sabe a poco a los asturianos, que cierran el año en zona de descenso después de haber encadenado en casa cuatro partidos con el mismo resultado (0-0), mientras que los gallegos se quedan en puertas de meterse en los puestos europeos.
- Este es el salario que realmente se necesita para vivir bien en Mallorca, según un estudio reciente
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Gastronomía en Mallorca: el mapa definitivo de los mejores hornos de la isla
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes