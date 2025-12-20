El ConectaBalear Manacor necesita ganar después de dos derrotas seguidas

El ConectaBalear Manacor se mide hoy a las 18 horas al Tarragona en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal.Necesitan ganar para olvidar las dos derrotas seguidas que acumulan y mantenerse en el tercer puesto. Reciben al colista, que todavía no han conseguido ninguna victoria, en un encuentro propicio para levantarse.

El conjunto manacorí no llega con buenas sensaciones tras caer ante el Leganés en un intenso tie-break, por lo que quiere reforzar su condición de favorito y seguir instalado en la zona alta de la tabla. Sin embargo, el entrenador del Manacor, Alexis González, no se fía de su próximo rival: «Estas últimas semanas antes del descanso todos los equipos tienen algún problema. Se vio que caímos nosotros, cayó Soria, así que sabiendo que no tienen nada que perder, van a jugar sueltos».

El técnico subrayó que la presión está del lado del Manacor, que parte como favorito y ocupa una de las tres primeras plazas de la clasificación: “Nosotros tenemos esta presión de ganar porque seguimos siendo favoritos. Afrontamos el partido como una final, como hacemos siempre, y luego tocará descansar bien”.

El ConectaBalear ya tiene asegurada matemáticamente su clasificación para la Copa del Rey, un nuevo hito para el club, pero eso no cambia el planteamiento del equipo. González insistió en que estas jornadas finales antes del parón suelen ser especialmente complejas: “Estamos logrando cosas muy importantes con el club, hoy estamos clasificados a otra Copa del Rey, pero estas últimas jornadas son complicadas porque nos tocan los últimos equipos con este juego suelto que nos pueden llegar a complicar”.

Sobre el rival, el técnico destacó el potencial ofensivo de Tarragona, especialmente en ataque: “Tienen potencial de ataque, con chicos cubanos fuertes que el año pasado jugaron muy bien. Depende del día, si están derechos puede ser un partido que se complique”.

Aun así, el mensaje es claro en el vestuario manacorí: si el ConectaBalear impone su ritmo y su juego, los puntos deberían quedarse en casa. “Si nosotros hacemos nuestro juego nos vamos a llevar la victoria, pero por algo nosotros estamos terceros y ellos últimos”, concluyó González.