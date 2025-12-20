El ConectaBalear Manacor aplasta al Tarragona

El ConectaBalear Manacor pone fin a una racha de dos derrotas venciendo por la vía rápida a Tarragona 3-0. El conjunto de Alexis González se mostró sólido durante todo el encuentro, imponiendo su bloqueo y aprovechando mejor los momentos decisivos de cada set. Aunque los visitantes ofrecieron resistencia, especialmente en los inicios de los parciales, el equipo local supo marcar diferencias con parciales contundentes para cerrar el partido con tres sets idénticos de 25-18, recuperando confianza y sensaciones.

Este triunfo supone una inyección de autoestima después de las sorprendentes derrotas sufridas ante el Almería y el Leganés en las dos anteriores jornadas.

El primer set arrancó con un Manacor confiado 4-1, sin embargo, dicha ventaja fue contrarrestada por Tarragona con un potente ataque que dejó sin opciones a la defensa local. El bloqueo manacorí fue determinante y desbordó al rival, que no encontró soluciones para frenarlo pero que compensó con un ataque efectivo. Manacor aprovechó el tramo final para firmar un parcial de 5 puntos y cerrar el set ante un Tarragona descolocado 25-18.

La igualdad inició el segundo set, con un Tarragona más acertado en sus acciones y un Manacor con una defensa no tan favorable. Con ambos equipos cometiendo errores en saque, fue el bloqueo local el que marcó distancias en el casillero. Los de Manacor supieron encontrar los huecos en la pista contraria ante un Tarragona combativo pero que no pudo revertir la situación 25-18.

El tercer set arrancó muy parejo, con errores en el saque y puntos repartidos. El Manacor destacaba en ataque y bloqueo, mientras que los visitantes sostenían la ventaja con varias acciones defensivas. Un parcial de 5 puntos capitaneado por el servicio de Romaní rompió con el tanteo de puntos presenciado hasta el momento y les dio el empuje para cerrar el set 25-18.

Ficha técnica

CONECTABALEAR CV MANACOR: Díaz F., Lorente R., Nieves C., Kobzev V., Kucharczyk A., Romaní G., Marzo H (L). Tmbién jugaron: Flaquer P., Serra M., Linares J.

INTERCAP ASISA TARRAGONA SPiSP: Morales Y., Marzi M., García- Torres J., Rojas E., González D., Alomar I.,Martí I (L). También jugaron: Rejón G., Rosales P., Sánchez J.

COLEGIADOS: Marta Gauchia y Antonio Martínez.

PARCIALES: 1-0 (25-18), 2-0 (25-18), 3-0 (25-18).