Premier League
El City sigue presionando al Arsenal con su quinta victoria seguida
El Liverpool se recupera con un triunfo a domicilio sobre el Tottenham y el Chelsea no pasa del empate en Newcastle
El Manchester City acecha al liderato del Arsenal. Con su quinta victoria seguida, ha recortado cinco puntos de desventaja al cuadro londinense, al que ha adelantado en la clasificación a la espera del desenlace del partido que jugará en el campo del Everton. El equipo de Pep Guardiola se deshizo del West Ham en el Etihad con la tranquilidad que desprende el marcador (3-0).
Erling Haaland abrió (m. 5) y cerró el marcador (m. 69) y suma 57 tantos en el año natural con la camiseta celeste. El neerlandés Tijjani Rijnders (m. 38) había encarrilado el triunfo local antes del descanso. El West Ham, que se debate por huir del descenso, apenas creó problemas en la segunda mitad, insuficientes para inquietar al City.
Guardiola ya no pudo contar con los futbolistas cedidos a la Copa África (Rayan Ait Nouri y Omar Marmoush) -tampoco el West Ham los suyos (Malick Diouf y Aaron Wan-Bissaka)-, y sigue sin poder contar con los lesionados Jéeremy Doku, Oscar Bobb, Mateo Kovacic, Rodri Hernández y John Stones. Pero ha recuperado una notable versión de Phil Foden, que colaboró en dos goles.
Tensión en Londres
También Arne Slot tiene motivos para sentirse optimista tras superar el Liverpool la delicada visita al Tottenham. Un choque durísimo (1-2) y accidentado que empezó a partir de la expulsión de Xavi Simmons (m. 30) para los londinenses.
Slot retiró a un defensa para dar entrada a Alexander Isak en el descanso y que el equipo fuera más ambicioso con la superioridad numérica. El delantero sueco marcó (m. 57), pero al conectar el tiro quedó lesionado por la fuerte entrada de Micky Van de Ven. A Isak le sustituyó Jeremie Frimpong, que tampoco acabó el partido por un codazo de Richarlison, que entró en el tramo final.
Hugo Ekitike marcó el segundo gol de los rojos (m. 66) sin que ese tanto rindiera a los Spurs. Richarlison espoleó a los suyos (m. 83) y en el fragor final, el árbitro expulsó a Cristian Romero por dar una patada en el suelo a Ibrahima Konaté. Pese a todo, en el tiempo añadido el Tottenham remató dos veces que neutralizó Alisson.
El Chelsea se salva
El Chelsea salvó un punto de su visita a Newcastle. Salvó un punto porque en el minuto 20 perdía por 2-0 con un doblete de Nick Woltemade. El delantero alemán pudo marcar el tercero, pero no acertó en esa oportunidad y dejó vivo al Chelsea, que se acercó con un gran lanzamiento de falta de Reece James (m. 49). Poco después igualó Joao Pedro (m. 66), mientras los jugadores del Newcastle y sus aficionados maldecían al árbirtro por no haber pitado un claro penalti de Trevoh Chalobah sobre Anthony Gordon.
