El Azulmarino sigue intratable en Liga

El Azulmarino sigue intratable. El equipo mallorquín sumó este sábado su decimotercera victoria en Liga al vencer al Melilla por 81–60 en el Palau d’Esports de Son Moix para mantener su pleno de victorias en la LF Challenge. El conjunto de Alberto Antuña lidera la clasificación y además presenta los mejores registros de la categoría tanto ofensivo como defensivo. Son el combinado que más punto anota y el que menos recibe, aunque el Celta le pisa los talones ya que solo ha caído en un encuentro, precisamente ante el Azulmarino.

Las mallorquinas comenzaron dominando el choque. Siempre estuvieron por delante en el marcador y las últimas acciones ofensivas de Mbulito y Siciliano las impulsaron en el electrónico, 20–10. La última canasta de las visitantes maquilló el resultado al final de los primeros diez minutos, 20–12, aunque las de Antuña ya lo estaban encarrilando.

En el segundo cuarto, el Azulmarino siguió con la batuta y aumentó la diferencia. La Salle Melilla buscó acercarse, pero las baleares cada vez que conseguían robar el balón anotaban mediante transiciones rápidas. Los dos combinados partieron hacia vestuarios con un resultado de 39–26 en el electrónico.

En el tercer parcial del encuentro se vieron las dos caras de un mismo equipo. Un Azulmarino enchufado parecía seguir dominando el enfrentamiento. Con un espectacular inicio, las azulonas mostraron su mejor versión. Aprovechando todos los rebotes, reduciendo a su rival dejándole tan solo anotar un punto en los primeros 5 minutos y mostrando detalles de calidad. Sin embargo, a partir de la mitad del cuarto, los errores de concentración del grupo de Antuña le dieron alas a La Salle Melilla para remontar el parcial, congelando el resultado en 55–43.

Durante la entrega final, las locales volvieron a tomar las riendas del encuentro, que por un instante se les había escapado. La escuadra mallorquina pareció más cómoda ante un agotado Melilla y consiguió conectar varios tiros de 3 para dar más confianza al equipo. Jane Asinde, Maria España Almendro, Carmen Grande y Adut Bulgak fueron las acertadas desde la línea de 6,75 metros y pintaron un parcial más alegre, ayudando a concluir la disputa 80-61. n