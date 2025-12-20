Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Identitas en PalmaLujo CasaDeià ApesteguiaBellasombrasEl tiempo en MallorcaComprobar Lotería de Navidad
Baloncesto

El Azulmarino quiere alargar su invicto ante el Melilla

El conjunto mallorquín busca la decimotercera victoria y mantener el liderato

El equipo hace una piña al acabar el último choque en casa.

El equipo hace una piña al acabar el último choque en casa. / Azulmarino

Jaume A.

Palma

El Azulmarino quiere irse al parón navideño con una última alegría. El conjunto mallorquín busca mantener el invicto y para ello debe conseguir su decimotercera victoria en Liga este sábado a las 19:30 ante el Melilla en Son Moix.

El combinado de Alberto Antuña está a tan solo dos triunfos de igualar el récord de imbatibilidad de la Liga Challenge, impuesto por el Leganés en 14 jornadas continuas invictas. El Azulmarino se enfrenta a las terceras clasificadas y rivales directas por el ascenso.

Antuña, técnico de las mallorquinas, aseguró que el encuentro «tiene mucha importancia» poque se miden «a uno de los mejores equipos de la competición». Sabe que la clave estará en reducir el tiro de 3 del rival y sacar el partido desde la defensa.

Se disfrutará de un ambiente festivo porque el club tiene preparadas múltiples sorpresas tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa, entre ellas, la vista de Papá Noel. Asímismo, se realizará una recogida de alimentos en colaboración con la Fundación Escribano con un fin solidario.

