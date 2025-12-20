Baloncesto
El Azulmarino quiere alargar su invicto ante el Melilla
El conjunto mallorquín busca la decimotercera victoria y mantener el liderato
El Azulmarino quiere irse al parón navideño con una última alegría. El conjunto mallorquín busca mantener el invicto y para ello debe conseguir su decimotercera victoria en Liga este sábado a las 19:30 ante el Melilla en Son Moix.
El combinado de Alberto Antuña está a tan solo dos triunfos de igualar el récord de imbatibilidad de la Liga Challenge, impuesto por el Leganés en 14 jornadas continuas invictas. El Azulmarino se enfrenta a las terceras clasificadas y rivales directas por el ascenso.
Antuña, técnico de las mallorquinas, aseguró que el encuentro «tiene mucha importancia» poque se miden «a uno de los mejores equipos de la competición». Sabe que la clave estará en reducir el tiro de 3 del rival y sacar el partido desde la defensa.
Se disfrutará de un ambiente festivo porque el club tiene preparadas múltiples sorpresas tanto para los mayores como para los más pequeños de la casa, entre ellas, la vista de Papá Noel. Asímismo, se realizará una recogida de alimentos en colaboración con la Fundación Escribano con un fin solidario.
- Los propietarios podrán desgravarse en torno a 2.000 euros en el IRPF si no suben los alquileres en Baleares
- Los acusados en la gran operación antidroga piden en la Audiencia la nulidad del proceso
- Así será el nuevo puerto de Palma: Los astilleros se van al Dique del Oeste, se recupera el histórico Moll de la Riba y se crean 55.000 metros cuadrados de zonas verdes
- Una visita del alcalde al Consell afloró la quiebra de Apesteguia en Deià
- La Aemet avisa: alerta en Mallorca este fin de semana por las lluvias
- Gastronomía en Mallorca: el mapa definitivo de los mejores hornos de la isla
- El restaurante Toki Sushi abre en Palma con 300 variedades de platos y espacio para 400 clientes
- Lluís Apesteguia: «Intentaré explicar de forma clara y honesta a mis compañeros de Més lo ocurrido en Deià»