Fútbol
El Andratx se queda sin la victoria en el noventa ante el Barbastro
El conjunto de José Contreras empata a uno contra los aragoneses después de adelantarse en el marcador con un gol de Pablo Gálvez
El Atlético Baleares y el Porreres juegan este domingo contra el Barcelona B y el Espanyol, respectivamente
El Andratx se dejó este sábado la victoria con el Barbastro en el noventa en Son Malferit. El conjunto de José Contreras empató a uno ante los aragoneses en un duelo en el que se avanzaron con un gol de Pablo Gálvez en un córner. Los gallos intentaron sostener una victoria necesaria para alejarse de los puestos de descenso, pero Temenuzhkov anotó en el 90 para amargar a los mallorquines el último encuentro de 2025.
Con este punto, el Andratx ocupa la undécima posición y solo aventaja de una unidad al Valencia B, que es decimotercero y jugaría el playout por salvarse. Y, mirando a los puestos delanteros, está a cinco puntos del playoff de ascenso.
Ficha Técnica
ANDRATX: Elías, Navarro, Markus (T.Navarro, m.67), Gálvez, Bauzá (Ivankovic, m.67), Llabrés (Flaqué, m.83), Sánchez (Valverde, m.30), Rabanillo, Hermelo, Pascual (Kevin, m.83) y Sánchez.
BARBASTRO: Troya, Jaime (Cambil, m.71), Mingotes, Monty (Acin, m.87), Ibra, Rodrigo, Eder (Caro, m.81), Gabarre, Sito, Cardiel (Mihaylov, m.71)y Alarcón.
GOLES: 1-0, Pablo Gálvez, min.54; 1-1, Mihaylov, min.90.
ÁRBITRO: Cartiel Arasa.
T. AMARILLAS: Toni Navarro y Mihaylov.
El Atlético Baleares se mide al Barcelona B
El Atlético Baleares tiene la oportunidad de olvidarse de la Copa por la puerta grande este domingo a las 12 horas (IB3) contra el Barcelona B. Los de Luis Blanco, que ocupan el segundo puesto, se juegan el liderato en el Estadi Balear ante el rival a batir este curso.
Los blanquiazules buscan poner punto y final a 2025 con una alegría que ilusione a la afición para ascender a Primera Federación tras la decepción de no conseguirlo la temporada pasada a las primeras de cambio.
El cansancio hará mella en el Atlético Baleares después del esfuerzo de la Copa del Rey el miércoles contra el Atlético (2–3). Luis Blanco adelantó que hay jugadores «con molestias» y parece muy difícil que no haga rotaciones con respecto el último encuentro.
Hace una semana ya tpudieron ponerse primeros, pero cayeron ante el Terrassa por 3–1. Esta vez, no quieren que se les escape el liderato. Para ello, solo les vale ganar al filial del Barcelona, que ocupa la tercera posición.
El Porreres visita al Espanyol B
El Porreres busca dar un golpe encima de la mesa en su lucha por la salvación este domingo a las 12 horas ante el Espanyol B. Los de Jaume Mut visitan al filial blanquiazul con la intención de acercarse a salir de los últimos puestos de la clasificación y engancharse a la pelea por la permanencia.
El club mallorquín quiere aprovechar la inercia después de vencer la semana pasada al Andratx por 2–0. Ocupan la antepenúltima plaza y están a cuatro unidades del puesto de playout. El Porreres busca reducir esta diferencia para irse a las vacaciones de Navidad con un buen sabor de boca. Para ello, deben vencer al Espanyol, que llevan cuatro jornadas sin ganar.
