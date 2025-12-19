Toni Nadal, sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: "Me ha sorprendido, es un tema contractual o personal"

El técnico mallorquín Toni Nadal ha asegurado que le ha "sorprendido" la ruptura entre el tenista Carlos Alcaraz y el que era su entrenador Juan Carlos Ferrero, asegurando que se debe tratar de un "tema contractual o bien personal", y no por el nivel tenístico, ya que considera que el "resultado ha sido muy bueno" durante sus años de relación.

"Me ha sorprendido. Desconocía todos los pormenores. El que decide al final es Carlos. En el mundo del tenis y en cualquier aspecto de la vida, el que paga es el jefe. Cuando Carlos opta por Ferrero, evidentemente, le tiene que estar agradecido porque es una promesa y su entrenador es número uno del mundo. Juan Carlos toma las riendas, pero el niño va creciendo y deja de ser un niño, ha afirmado Nadal en una entrevista en 'El Larguero' de la Cadena SER.

El técnico manacorí ha explicado que el entrenador pierde el "control total" y que tienes que empezar a tomar "decisiones consensuadas". "La primera vez le dirás que no está alineado, la segunda vez ya dices directamente que eso sobra. Tengo claro que el problema no es a nivel tenístico porque el resultado ha sido muy bueno. El trabajo de Juan Carlos ha sido impecable. Es un tema contractual o bien personal", manifestó.

"La exigencia de Juan Carlos le ha ido mejorando distintos aspectos del juego de Carlos Alcaraz. Al final, el que manda es el jugador, no puede ser de otra manera. Juan Carlos actuaba correctamente. O bien estás en manos del jugador y no dices lo que consideras, o marcas una línea de exigencia", profundizó.

Toni, entrenador de su sobrino Rafa Nadal durante gran parte de su carrera deportiva, ha reconocido que él actuaba de "manera muy diferente". "Era muy exigente con mi sobrino cuando era joven, pero cuando creció le trasladé toda la responsabilidad a él. A partir de los 18 años, le dije que hiciese lo que quisiese, manifestó.

"Si quería salir o no, era su problema -que no sé si con Juan Carlos ha sido así- dentro de la pista, ayudaba a Rafael. Fuera de la pista, es su decisión. Soy un entrenador atípico porque solo prestaba atención a su actitud, sus ganas de entrenar, etc. Después, si quieres salir o ir por ahí de noche, ya es tu problema", profundizó.

Además, ha revelado que él no cobraba por ser entrenador de su sobrino, por lo que "podía opinar lo que quisiera". "Yo nunca he cobrado por Rafa, pero me iba bien porque tenía negocios con mis hermanos... estuve tanto tiempo con él porque le salía muy barato. Les salía a buen precio. Rafa me decía que 'por lo que cobra mi tío, a ver a quién voy a encontrar'", declaró.