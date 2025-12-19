El Govern reconoce a los deportistas más destacados de 2025

La presidenta del Govern, Marga Prohens ha presidido este viernes la Gala de l'Esport 2025, organizada por el Ejecutivo autonómico, que ha reconocido a deportistas, técnicos, equipos y entidades. Prohens, en un acto con 400 asistentes celebrado en el Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears, ha agradecido a los deportistas y a todas las personas vinculadas al deporte balear que representen "lo mejor de las Baleares", que hagan "soñar a la ciudadanía" y que sean "fuente de alegrías", destacando su "papel como referentes y embajadores del nombre de esta tierra en todo el mundo, sin olvidar nunca las raíces", y haber contribuido a hacer de las Baleares "una indiscutible tierra de campeones".

A continuación, el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, ha señalado que "dicen que el deporte no es solo ganar, sino cómo se llega. Y esta noche se celebra mucho más que medallas o trofeos. Se celebran valores. Se celebra la superación, el respeto, la pasión y el esfuerzo constante".

Pueyo fue una de las galardonadas. / Govern

La gala ha comenzado con la entrega de las menciones especiales al mérito deportivo, que han reconocido la trayectoria y los logros de: Gemma Triay, número 1 del mundo en el ranking FIP 2025 y campeona del mundo con la selección española; Bernat Xamena, por el reto solidario 4 islas, un reto solidario, con cuatro ironmans consecutivos; Úrsula Pueyo, campeona de España de para-surf; Ismael Uali, por su contribución al desarrollo del paracanoe en las Baleares; Alejandro Forcades, por los destacados resultados obtenidos en carreras internacionales de montaña y Àngels Moreno, por las tres medallas de oro conseguidas en el Europeo de Racise en piragüismo.

El premio a la mejor promesa masculina ha sido para Rafel Tugores, Izunna Okafor y Daniel Dezzutere, bronce mundial sub-19 de voleibol, mientras que Marta Cardona, campeona de Europa y del mundo de vela 470 mixto, ha sido distinguida como mejor promesa femenina.

En el ámbito del deporte adaptado, los galardones han sido para Violeta del Reino --mejor deportista femenina-- y Joan Sansó --mejor deportista masculino--, por sus éxitos internacionales en vela y paraciclismo.

En cuanto a los reconocimientos técnicos, Natividad Riera ha sido elegida mejor técnica del año, y Bep Llorens ha recibido el premio al mejor técnico de las Baleares 2025. El premio al mejor equipo masculino ha sido para Lô Esport Menorca, mientras que el mejor equipo femenino ha recaído en el Son Cladera Tenis de Mesa.

El premio Posam Valors al Deporte ha reconocido este año al Club Vidalba, por su labor de inclusión y normalización del deporte para personas con discapacidad, según ha expuesto la Conselleria. Los galardones a mejor deportista del año han sido asimismo para Sergi Llull, en categoría masculina, y Esperança Cladera, en categoría femenina.

Finalmente, el premio honorífico de la Gala de L'Esport ha sido otorgado, a título póstumo, a Rafa Rullán, que ha sido definido como una leyenda del baloncesto balear, en reconocimiento a una trayectoria deportiva excepcional, ha resaltado la Conselleria. El acto ha concluido con la intervención final de la presidenta Prohens y una fotografía de familia que ha puesto el broche a una velada dedicada a celebrar la excelencia y los valores del deporte balear.