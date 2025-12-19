Baloncesto
El Fibwi Mallorca visita a los niños ingresados en el Hospital Universitario de Son Espases
"Nos han recibido con mucha alegría, es un acto que nos llena", se felicita el alero Brian Vázquez
La plantilla del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha vivido este viernes uno de los momentos más especiales de la temporada. El equipo se ha desplazado hasta el Hospital Universitario de Son Espases para llevar a cabo la tradicional visita navideña a la planta de Pediatría para compartir la mañana con los niños y niñas ingresados en dicha zona del complejo hospitalario.
Acompañados por Pedro Vidal, responsable de los servicios médicos del club y por los representantes de Coinbroker Mallorca, encargados de aportar los regalos entregados por los jugadores a las familias y a los niños y niñas. Así, a lo largo de parte de la mañana, todos los jugadores han ido visitando las habitaciones entregando los obsequios y brindando sonrisas a los más pequeños y pequeñas en estos días tan especiales.
“Para nosotros es un acto muy importante venir y tratar de alegrarle a los niños porque sabemos que están en una situación difícil. Es algo que nos llena y lo hacemos con la mejor de las intenciones”, ha explicado Brian Vázquez que ha agregado: “Los niños nos han recibido con mucha alegría. Es la segunda vez que hago esta visita y los niños y niñas y los padres nos reciben con mucha alegría”.
