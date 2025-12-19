El caballo Kirin BS da positivo por cobalto

El nombre de Kirin BS ha salido publicado en el boletín oficial de la Federació Balear de Trot relacionado con el dopaje después de que el 25 de noviembre diera positivo al detectarse la sustancia prohibida ‘cobalto’ en un nivel superior al permitido. Este hecho ocurrió justo después de finalizar en segundo lugar en el ‘Gran Premi Federació Balear de Trot’, guiado por Xisco Bennasar, para finalizar marcando un crono de 1:16’9 sobre los 2.650 metros.

Tras este resultado, a partir de este 19 de diciembre, se prohíbe temporalmente su participación en competición a este ejemplar del entrenamiento de Marina Salleras, suspendiendo también sus licencias de entrenadora y amateur. Ante este resultado se abre expediente por falta muy grave a su entrenadora y a su propiedad, la Cuadra Bartolomé Serra, mientras que también se prohibe a Kirin Bs toma parte en cualquier carrera pública. Por todo ellos se puede solicitar a un contraanálisis de esta muestra, mientras que también se pueden presentar nuevas diligencias para esclarecer los hechos ocurridos.

Ante todo esto cabe recordar que hace justo una semana también se publicó en el boletín oficial otro caso de positivo, que al igual que en anterior caso, fue en una carrera de carácter Premium disputada en el Hipòdrom Son Pardo. En esta ocasión fue al ejemplar francés Hornado Bello, al que se le encontró otra sustancia prohibida, Mepivacaina tras su victoria el pasado 20 de noviembre en el Hipòdrom Son Pardo.