El Palmer Basket cae con estrépito en Burgos y continúa en descenso

El Palmer Basket ha caído esta tarde en Burgos con un marcador muy abultado (95-59) y continúa, de esta manera, en la zona de descenso a Segunda FEB. Tras la victoria del pasado domingo al Cartagena, el conjunto inmobiliario no ha podido alargar el buen momento y ha salido derrotado del choque ante el equipo burgalés, que ha sido muy superior en el último cuarto.

La contienda ha comenzado con ambos conjuntos muy entonados en los lanzamientos desde el triple. El Tizona Burgos ha mostrado su eficiencia en un registro en el que es uno de los equipos de la categoría con más productividad. Los aciertos de Hansel Atencia y Duda Sanadze han contenido el sensacional inicio local, 12-6.

Pero la veloz circulación de pelota del conjunto dirigido por Jordi Juste y sus buenos porcentajes en los tiros de tres puntos otorgaron al elenco burgalés una sólida renta a su favor. La entrada al partido Ander Urdiain y el buen hacer de Jesús Carralero han contrarrestado el vendaval de los locales, 22-14.

En el segundo cuarto, Marquis Jackson ha castigado a la defensa isleña con sus canastas desde la línea del 6,75 y ha ayudado a los suyos a distanciarse en el electrónico. El gran rendimiento en la pintura de Arnau Parrado y la irrupción en el encuentro de Jan Zidek han penalizado a los de Lucas Victoriano. El Burgos se ha marchado al descanso con un porcentaje superior al 50 % en triples, 10/17. El resultado al descanso, 51-33.

En el tercer asalto, el Palmer Basket ha ajustado bien en defensa. El cuadro mallorquín ha aumentado sus prestaciones y ha podido incomodar a su rival. Ander Urdiain ha liderado un parcial de 0-8 para el conjunto inmobiliario. Los turquesa han conseguido por momentos equiparar la solidez del Burgos, aunque este progreso no se ha reflejado en el marcador. El resultado tras el cierre del tercer cuarto, 68-50.

En el último parcial, el Burgos ha continuado imponiendo su intensidad y ha sellado una victoria sin fisuras por 95-59. El Palmer Basket ha caído en un duelo en el que su rival ha protagonizado un gran desempeño. Ander Urdiain, con 14 puntos, ha sido el máximo anotador de los de Lucas Victoriano. El próximo domingo a las 18:00 horas, el equipo mallorquín vuelve al Palau d’Esports de Son Moix para enfrentarse al Monbus Obradoiro.