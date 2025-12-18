José Tirado: "Es un premio a toda la familia del Palma Futsal"

José Tirado no esconde su emoción tras una noche histórica para el Illes Balears Palma Futsal en la gala de Mundo do Futsal. El club fue reconocido por tercer año consecutivo como Mejor Club del Mundo, un hito que el dirigente balear entiende como la recompensa a una trayectoria construida con paciencia y convicción. “A nivel de club estoy inmensamente feliz. Ser por tercer año consecutivo el mejor club del mundo es el premio al trabajo de muchísimo tiempo”, subraya, reconociendo que, aunque siempre han trabajado con la ambición de llegar a lo más alto, nunca imaginaron recibir este reconocimiento de forma continuada.

Más allá del éxito deportivo, Tirado pone el foco en lo que representa este galardón para el entorno del club. Para él, el premio trasciende a la entidad y se convierte en un motivo de orgullo colectivo. “Para la ciudad, para el deporte balear y para nosotros como club es algo que nos llena de orgullo y confirma que estamos en el camino correcto”, señala, destacando que es un reconocimiento compartido con jugadores, cuerpo técnico, trabajadores, abonados, patrocinadores e instituciones. “Es un premio a toda la familia del Palma Futsal”, remarcó.

En el plano personal, la noche tuvo un significado aún más especial. Tirado fue elegido por cuarto año consecutivo como Mejor General Manager del Mundo, en un contexto marcado por un año especialmente complejo para él. “Después de un año muy difícil, este es el premio que más ilusión me ha hecho”, confiesa, reconociendo que este galardón es también fruto del trabajo de quienes le rodean. “Se lo debo a mis jugadores, a mi entrenador y a mi grupo de trabajo, que son los que me permiten exigir al máximo y hacer grande al Palma”, añadió.

Premio José Tirado

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó con el anuncio de que el premio a Mejor General Manager pasará a denominarse, a partir de ahora, Premio José Tirado. Una sorpresa que le dejó sin palabras. “Nunca me hubiera imaginado que un premio de este nivel llevara mi nombre”, admite. Este reconocimiento coincide, además, con una nueva etapa en su carrera, ya como presidente del club. “Me siento orgulloso de lo que he hecho como manager y de que, a nivel mundial, hayan decidido que este premio lleve mi nombre para la historia”, explica, agradeciendo expresamente a Mundo do Futsal el gesto. Y deja una reflexión que resume su manera de entender el fútbol sala: “Ojalá que dentro de muchos años, cuando alguien reciba este premio y no sepa quién era José Tirado, le digan que fue un loco apasionado que revolucionó un club y conquistó el mundo”.

José Tirado, durante su intervención en la gala. / Mauricio M. Moreira

Tirado también pone en valor los reconocimientos individuales recibidos por Antonio Vadillo y Luan Muller. Sobre el técnico jerezano, elegido por tercer año consecutivo como Mejor Entrenador del Mundo, no tiene dudas: “Que Vadillo sea reconocido tres años seguidos refleja un trabajo de muchísimo tiempo. Es totalmente merecido”, afirmó. Más allá de los títulos, destacó el proceso y la constancia. “Incluso antes de ganar ya se veía todo el trabajo a largo plazo. Me siento muy orgulloso de él, porque es mi amigo, porque es el mejor y porque cuando alguien trabaja con pasión y es bueno, pasan estas cosas”.

El premio a Luan Muller como Mejor Portero del Mundo fue, para Tirado, la confirmación de una apuesta valiente. Recordó que su fichaje, hace ya varias temporadas, generó dudas externas. “Cuando decidimos traerlo, era un portero de segunda línea en Portugal y fue muy criticado”, recordó. Sin embargo, su evolución ha sido clave en la historia reciente del club. “Ha crecido con nosotros, ha cambiado la historia del Palma y se merece este reconocimiento”, explicó, convencido de que su rendimiento le sitúa entre los mejores del mundo. “Para nosotros lo es, y que ahora también lo reconozcan en Brasil confirma el nivel que ha mostrado estos años en Palma”.

Por último, Tirado tuvo palabras de felicitación para Neguinho, proclamado Mejor Jugador del Mundo. Un reconocimiento que siente, en parte, como propio. “Lo descubrimos con 17 o 18 años y una parte muy importante de su formación fue aquí”, recordó. “Que reciba este premio por el trabajo que hizo con la camiseta del Palma es un honor y siempre lo será para nosotros”, concluyó, orgulloso de haber formado parte del crecimiento de un jugador que hoy es referencia mundial.