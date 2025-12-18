Baloncesto
El Fibwi Mallorca cae con polémica ante el Palencia en Son Moix
Los de Cano sucumben tras lograr una renta de seis puntos al descanso en un choque en el que el speaker de los locales acabó expulsado
El Fibwi Mallorca perdió su primer partido de la temporada en Son Moix tras caer 86-93 ante el Super Agropal Palencia en un intenso duelo. El partido, tremendamente igualado, contó con un final lleno de polémica por una serie de decisiones arbitrales, expulsión del speaker del club incluida, con las que la grada del Palau d’Esports de Son Moix no estuvo en absoluto de acuerdo.
Los primeros compases de partido fueron más que igualados, pero los de Cano, con unos buenos minutos finales del primer cuarto, se fueron por delante, 25–18.
En el segundo parcial, los locales arrancaron muy acertados en ataque para poner el marcador en 36–29. Los visitantes redujeron levemente el marcador antes de irse al descanso, 50–44.
Tras el regreso a la pista, el Palencia remontó. Los de Pablo Cano no encontraban la canasta rival, pero un triple de Brian Vázquez acercó a los mallorquines, 67–70.
Con todo por decidir, se llegó a los últimos diez minutos. Los visitantes aumentaron la diferencia a seis puntos en un cuarto en el que Cano tuvo que marcharse por ver la segunda técnica. Los mallorquines consiguieron igualar a 84 el encuentro, pero después de un final polémico y muy protestado por la afición, el Palencia se impuso en Son Moix.
