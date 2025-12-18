La emoción de la afición del Atlético Baleares: «Es como comparar un 600 con un Audi»

Cuando el árbitro pitó el final del encuentro nadie salió del Estadi Balear escopeteado. Todo lo contrario. Se levantaron de sus asientos orgullosos por haber puesto al Atlético de Madrid contra las cuerdas de la prórroga y aplaudieron durante varios minutos desde sus asientos. No pudo ser, pero durante muchos minutos soñaron con que el Atlético Balearesigualara el encuentro ante uno de los grandes de España.

Unos aficionados muestran una pancarta en favor del solleric: «Ni Morata, ni Abdón, Tovar selección». | G.B.

Más de cinco minutos después de acabar el choque, todavía resonó en las escaleras del recinto la tristeza por haber dejado pasar una oportunidad única para hincarle el diente a los colchoneros. «Los tuvimos a punto de caramelo», se oyó mientras miles de aficionados enfilaron el camino hacia sus coches para regresar a casa después de vivir uno de los días más emocionantes de la historia reciente de la entidad tras sufrir varios chascos consecutivos.

Griezmann saluda a aficionados mallorquines en el Estadi Balear. | G.B.

Pero ayer nadie que se enfundara la camiseta blanquiazul pensó en eso, sino en disfrutar de una noche mágica. Y para ello, confiaron en las botas de Jaume Tovar. Los más devotos por el nivel del solleric colgaron una pancarta en la grada opuesta a la principal que lo elevaba a los altares de la delantera española: «Ni Morata, ni Abdón. Tovar selección». No fue su noche, falló el penalti que evitó acercarse al marcador antes de tiempo. Pero eso no fue lo más importante en un encuentro que quedó marcado para todos los balearicos que llenaron el estadio.

Aficionados del Atlético pidiendo una camiseta de uno de los jugadores. | G.B.

«Fue muy emocionante, más ajustado de lo que esperábamos», reflejó Xisco sorprendido por asustar al Atlético de Madrid hasta el final. Manuel Bosch, otro blanquiazul de cuna, fue un poco más allá porque todavía sentía la emoción del partido: «Es una fiesta. Si alguien ve el resumen, todo han sido ocasiones del Baleares. Hemos jugado contra el Atlético. Es como comparar un 600 con un Audi. Nos representa el espíritu de lucha que hemos tenido». Catalina resume lo vivido de una forma más sencilla: « Siento muchas emociones, pero sobre todo un gran orgullo. Ha sido bonito. Mi padre es de este equipo desde los cinco años y yo lo he sido toda la vida».

Seguidores blanquiazules se lamentan durante el choque. | G.B.

El grado de competitividad que demostraron los de Luis Blanco ante los de Diego Simeone obliga a exigir más a la entidad. A pesar de la gran noche, Juan Luis dio con la clave para que cada aficionado vea el vaso medio lleno o medio vacío: «El Baleares ha demostrado que puede ser, como mínimo, de Primera RFEF». El listón lo han puesto los jugadores y el domingo, en un duelo clave contra el Barcelona Atlético, tienen la primera oportunidad para demostrar que su tope es alto.