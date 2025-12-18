Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol

El Arsenal de Mariona se enfrentará al OH Leuven en el playoff de la Champions y el Barcelona de Cata y Patri podría medirse al Real Madrid en cuartos

El equipo londinense jugará contra los belgas en una eliminatoria a doble partido con la ida los días 11 o 12 de febrero y la vuelta el 18 o 19

Mariona conduce el balón en el encuentro de este miércoles contra el OH Leuven

Mariona conduce el balón en el encuentro de este miércoles contra el OH Leuven / Arsenal

César Mateu

Palma

El Arsenal de Mariona Caldentey se medirá al equipo OH Leuven en el playoff de la Champions. El equipo londinense no se clasificó entre los cuatro primeros en la liguilla de la Liga de Campeones y deberá pasar esta eliminatoria para acceder a los cuartos de final. Curiosamente, el conjunto gunner se verá las caras ante el mismo rival que vencieron por 0-3 en la última jornada de la liguilla.

Los enfrentamientos serán en febrero. La ida se disputará el 11 o el 12 de febrero, mientras que la vuelta la jugarán el 18 o 19. Si el equipo de la felanitxera superara la ronda se mediría al Chelsea el 24 o 25 de marzo en la ida y la vuelta sería el 1 o 2 de abril.

Por otra parte, el Barcelona de Cata Coll y Patri Guijarro -ahora lesionada-, que acabó primero en la liguilla, pasa directamente a los cuartos de final y le puede esperar un rival con morbo. Jugaría contra el París FC o el Real Madrid y, en caso de disputarse un clásico, sería un aliciente más para seguir una competición entretenidísima.

