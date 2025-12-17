Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Los precios para ver a España en el Mundial: de 153 euros ante Cabo Verde a 7.400 en la final

Las entradas para ver los encuentros de la selección en Atlanta y Guadalajara ya están a la venta para los aficionados

Lamine celebra su gol el día de su debut con Nico Williams en Tiblisi

Lamine celebra su gol el día de su debut con Nico Williams en Tiblisi / EFE

Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha abierto el proceso de solicitud de entradas para los partidos que España disputará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio. Los de Luis de la Fuente se medirán en Atlanta a Cabo Verde, el 15 de junio, y a Arabia Saudí, el día 21, acabando su participación en el grupo H midiéndose el 27 de junio en Guadalajara a Uruguay.

Fase de grupos

En los tres encuentros de la fase de grupos, los precios oscilan entre los 180 dólares (153 euros) de la entrada más económica del partido ante Cabo Verde en Atlanta, hasta los 700 (595 euros) de la más cara del duelo que medirá a Uruguay en Guadalajara. Ante los africanos la entrada media es de 400 dólares (340,4), la premium asciende a 500 (425,5) y la más barata a 180 (153). Frente a Arabia suben los precios, con 220 (187,22 euros) la más barata, 430 (365,93) la media y 600 dólares (510,6) la más cara. Y en el último vuelve a subir costando 265 (225,51 euros) la más económica, 500 (425,5) la estándar y 700 (595) la más cara.

Fase eliminatoria y final

Después de superar la fase de grupos, la Federación oferta los precios de las entradas de la fase final, aunque no se sepa el camino que tomará España. La RFEF ofrece las dos posibles opciones que podría tomar la selección y los estadios en los que jugaría y cuyos precios no varían. 235 dólares (199,98 euros) la más económica, 490 (416,99) el precio estándar y 610 (519,11), la más cara. También se oferta la entrada más cara para el Mundial, que es la de categoría premium en la final. Quien quiera verla en la mejor zona del estadio deberá desembolsar casi 7.400 euros.

