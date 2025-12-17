Cuadra Fernández y Mbappé arruinan al Talavera y salvan a Xabi

Los árbitros españoles son malos y el miedo pavoroso que le tienen a Florentino Pérez y Real Madrid TV les hace aún peores. Lo confirmó Cuadra Fernández señalando un penalti lastimoso que ayudó a doblegar la resistencia de un Talavera que se mostró ordenado hasta que el colegiado balear se sacó una pena máxima de la manga. Pudo, y debió, haber pitado otro previo a Endrick que se tragó y no hubo VAR que le enmendase la plana. Pero quizás consciente de su error le regaló al Madrid una pena máxima que ni hacía falta a los de Xabi ni merecían los locales. El partido enloqueció en los minutos finales y el Madrid acabó pidiendo la hora y aferrándose a Mbappé para pasar a octavos.

A por el récord de Cristiano Ronaldo

El Real Madrid compareció en El Prado inmerso en el caos que vive y que afecta a Xabi Alonso, por su futuro, y al equipo, con un once en el que apareció Mbappé y no lo hicieron Vinícius ni Bellingham. El francés busca superar el récord de 59 goles en un año de Cristiano Ronaldo, para lo que le quedan dos partidos (Talavera y Sevilla en el Bernabéu) y necesita sumar tres goles.

Xabi Alonso, en el banquillo visitante de El Prado, con sus suplentes detrás / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Comenzaron los locales perdiendo el respeto al Madrid, con Di Renzo y Doncel disparando los latidos de Xabi con dos ocasiones en el inicio. Desperdició Mbappé un mano a mano ante Jaime, tras pase de Endrick, quien dejó hambre y verticalidad en sus primeras intervenciones. El choque tenía movimiento en las áreas. Marcos Moreno hizo trabajar a Lunin antes de que Farrando evitase el primero del Madrid, tras un remate de Endrick, y Jaime sacase un testarazo de Gonzalo y una falta de Mastantuono. Encerraron los blancos a su rival en su área, pero el Talavera achicaba con orden para desesperación de un Xabi que esperaba el primer gol. Antes Di Renzo volvió a poner de pie a la grada local con otro zapatazo.

Dos goles en tres minutos

Hasta que a los 40 minutos Cuadra Fernández se inventó un penalti en un balón llovido que tropezó en un codo después de dar en la cabeza a un Marcos Moreno que forcejeaba con Carreras. El árbitro regaló a Kylian la oportunidad de desequilibrar el empate y el francés lo aprovechó. Tres minutos después, Kylian ganaba la línea de fondo y ponía un centro atrás que Farrando metió su portería. Trámite finiquitado, eliminatoria sentenciada.

Pareció sobrar la segunda parte, en la que Xabi dejó los 90 minutos a Mbappé para que marcase otro. No jugó ante el City, pero sí en Vitoria y Talavera. Y el partido terminó volviendo a caer en el caos cuando un gol de Nahuel en el 78 provocó el arreón final local. El Madrid se aferró a otro gol postrero decisivo de Kylian, pero un zapatazo de Isaiah devolvió la emoción. Mbappé salvó el pase, con una parada final salvadora de Lunin, y el Madrid se clasificó sufriendo, con un tanto de penalti cuestionable y otro en propia meta. Florentino toma nota. El Madrid de Xabi sigue instalado en el caos y se acerca un poco más a su despido.