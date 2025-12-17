Simeone: "Musso ha sido el mejor contra el Atlético Baleares"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que controlaron "bien el partido en todo momento" tras ganar al Atlético Baleares (2-3) en su estreno de Copa del Rey.

"Me voy bien, ha jugado gente que no lo hacía desde hace tiempo, no es fácil. Desde su actitud, compromiso me gustó el equipo. Es un partido muy importante, Juan Musso paró dos manos a manos muy buenos, permitió estar en partido. Ha sido el mejor. La situación previa al gol pudimos resolverla mejor pero en el segundo tiempo tuvieron dos opciones buenas para empatarlo. Controlamos bien en todo momento el partido", explicó.

El técnico valoró la actuación de Antoine Griezmann, que marcó su segundo doblete del curso: "Es importante para él porque está más contento, más feliz para ayudar al equipo a llegar más lejos en todas las competiciones que tenemos", destacó.

El argentino no se sorprendió del nivel de su rival a pesar de la diferencia de categorías: "No me sorprendió para nada, ya vimos en el partido con el Espanyol que se pusieron con ventaja, obviamente han defendido bien y estuvieron con el contragolpe, jugadas asociativas, peligrosidad en la pelota parada. No nos olvidemos que dejó fuera al Espanyol e hicimos un buen partido para pasar", indicó.

Sobre la lesión de Clement Lenglet, el entrenador prefirió no hacer comentarios y "esperar a las pruebas para opinar": "Mañana informarán", sentenció.