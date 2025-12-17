Baloncesto
El Palmer busca salir del descenso ante el Tizona Burgos
Los de Victoriano aspiran a conseguir su primer triunfo del curso a domicilio
El Palmer Basket visita este miércoles a las 20 horas la pista del Tizona Burgos con la energía renovada. El pasado domingo consiguieron su segunda victoria del curso y la primera desde que Lucas Victoriano asumió la dirección del equipo. Quieren alargar su estado de ánimo para conseguir su primer triunfo de la temporada a domicilio y salir, por primera vez este curso, de los puestos de descenso a Segunda FEB.
El cuadro turquesa llega con la baja por lesión de Joan Feliu, capitán del equipo. Ángel Comendador y Danny Agbelese afrontan la recta final de su proceso de recuperació y podrían estar disponibles.
El entrenador del Palmer Basket, Lucas Victoriano, aseguró que sus contrincantes serán muy complicados de ganar: «Sabemos que Tizona Burgos juega a un ritmo de baloncesto muy alto, les gusta jugar a muchas posesiones; tienen grandes tiradores».
El técnico argentino apuntó algunas de las claves del encuentro: «Va a ser imprescindible estar muy concentrados en defensa; tendremos que bajar sus promedios de anotación para tener opciones».
«Tenemos una oportunidad muy buena; una victoria nos permitiría ver a más equipos por debajo de nosotros», finalizó el preparador del Palmer Basket.
