El Palma Futsal reparte ilusión en su visita al Hospital Universitari Son Espases

El Illes Balears Palma Futsal ha vuelto a cumplir este miércoles con una de las citas más especiales de su calendario navideño. Dennis, Ernesto, Deivão y David Peña han visitado el Hospital Universitari Son Espases para llevar un mensaje de cercanía y apoyo a los niños hospitalizados en estas fechas tan señaladas.

Los jugadores recorrieron diferentes áreas del centro, visitando a pequeños desde recién nacidos hasta adolescentes de 15 años, a quienes entregaron una variedad de juguetes de El Corte Inglés y bufandas del club. Más allá de los regalos, los futbolistas compartieron charlas, risas y momentos de complicidad tanto con los niños como con sus familias, tratando de hacer más llevadera su estancia en el hospital.

Esta acción, que el club realiza de manera ininterrumpida desde hace más de una década, se ha consolidado como una tradición del Illes Balears Palma Futsal. El objetivo es claro: aportar un instante de alegría y esperanza a quienes atraviesan momentos difíciles, especialmente en unas fechas cargadas de significado emocional.

Dennis y Deivao, junto con un niño en Son Espases. / Palma Futsal

Con iniciativas como esta, el Illes Balears Palma Futsal reafirma su compromiso social y su voluntad de estar presente más allá de la pista, utilizando el deporte como un vehículo para transmitir valores, cercanía y solidaridad dentro de la sociedad.

David Peña: “Nos llevamos la ilusión de los niños”

David Peña destacó el valor emocional de una iniciativa que el vestuario vive de manera muy especial. El ala recordó que no es la primera vez que participa en esta acción solidaria y subrayó lo que significa regresar al hospital en unas fechas tan señaladas. “Tuve la suerte de poder venir el año pasado también. Es un placer y una alegría visitar a los niños que están en el hospital en unas fechas tan especiales”, explicó.

Más allá de la entrega de regalos, el objetivo es ofrecer un pequeño respiro dentro de una situación complicada. Peña incidió en la importancia de hacer más llevadera la estancia de los pequeños y transmitirles ánimo y cercanía. “Hemos venido a traerles unos regalos para que el tiempo se les haga más ameno y esperamos que se recuperen lo más rápido posible”, añadió.

Ernesto y David Peña posan junto a dos niñas en Son Espases. / Palma Futsal

El jugador también puso el acento en la dureza que supone pasar estas fechas en un entorno hospitalario, especialmente para los más pequeños, y en el papel del deporte como generador de ilusión. “Estar en un hospital no lo quiere nadie y menos en estas fechas. Intentamos dar un poco de alegría a los niños”, afirmó.

Peña y Ernesto le dan un regalo a un niño. / Palma Futsal

Finalmente, Peña destacó la emoción de comprobar que muchos de los niños y niñas siguen al equipo y reconocen a los jugadores, algo que da aún más sentido a la visita. “Algunos nos han conocido y les hacía ilusión que vinieran jugadores del Palma. Nos llevamos eso: saber que hay pequeños aficionados aquí que hoy tienen un plus de alegría”, concluyó.