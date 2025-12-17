Mallorca acogerá la Challenge femenina y masculina de 2026 entre el 24 de enero y el 1 de febrero

Mallorca volverá a convertirse en el epicentro del ciclismo internacional entre los días 24 de enero y 1 de febrero de 2026, con la celebración de la III Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca femenina y la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca masculina.

Así lo ha anunciado esta mañana Manuel Hernández, director de Unisport Consulting, empresa organizadora de la prueba, a los medios de comunicación en un acto celebrado en Gomila Palma Apartments y que ha contado con la presencia del conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà; el conseller ejecutivo de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, y el director de Marketing & Comunicación de Garden Hotel Group, Gabri Llobera.

Por tercer año, las mejores corredoras del pelotón internacional arrancarán la temporada en la isla con la disputa de la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca femenina. A lo largo de tres días, algunos de los mejores equipos del pelotón internacional femenino iniciarán la temporada en Mallorca con la disputa de tres trofeos: Trofeo Marratxí-Felanitx (sábado 24 de enero); Trofeo Llucmajor (domingo 25 de enero) y Trofeo Binissalem-Port d’Andratx (lunes 26 de enero).

Y tras las mujeres, llegará el turno de los hombres, con la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca, en la que los principales equipos del pelotón y algunos de los mejores ciclistas del mundo volverán a iniciar la temporada ciclista en Europa, como ya viene siendo habitual.

Autoridades y directivos posan juntos durante la presentaión de la Challenge. / Unisport Consulting

Televisión en directo

Como ya ocurriera el año pasado, los aficionados podrán seguir el final de las etapas, tanto de la Challenge femenina como de la masculina, en televisión, gracias al acuerdo con las instituciones y su apuesta por la Challenge Ciclista Mallorca como evento estratégico en la promoción turística de la isla. Será en las plataformas Max y Discovery, así como Eurosport y Teledeporte, a través de la producción de Medialuso.

El impacto promocional y deportivo de la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca se verá elevado dada la amplia difusión de las plataformas que emitirán en directo el desenlace de los ocho Trofeos, lo que redundará en beneficio de la promoción turística que promueven las instituciones baleares, la repercusión de la prueba en sí y la visibilidad de los patrocinadores y colaboradores de la prueba, así como de los ayuntamientos anfitriones de las carreras.

IB3 también ofrecerá los finales en streaming y, por primera vez, todos los finales de etapa de la prueba masculina al acabar el informativo Notícies Migdia, excepto el domingo 1 de febrero, que ofrecerá la llegada en directo.

Garden Hotels & Resorts, con el ciclismo

Como en ediciones anteriores, Garden Hotels & Resorts continuará siendo el principal patrocinador corporativo de la Challenge Ciclista Mallorca, tanto en la categoría femenina como masculina. Durante diez días, las caravanas de ambas competiciones se alojarán en los hoteles Playa Garden Selection Hotel & Spa y Alcúdia Garden Aparthotel de Garden Hotels & Resorts, un acuerdo que implica más de 3.000 estancias, incluyendo deportistas, equipos técnicos, organización y medios de comunicación nacionales e internacionales.

Con esta apuesta por el ciclismo, Garden Hotels & Resorts refuerza su posición como líder en el segmento de cicloturismo, consolidando un producto diferenciado y destacado, orientado a los principales mercados europeos.

Fundada en Mallorca en 1986, esta empresa familiar cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión hotelera y opera 14 establecimientos de 3, 4 y 5 estrellas en Mallorca, Menorca, Ibiza, Huelva, Fuerteventura y República Dominicana, ofreciendo una amplia gama de servicios y gastronomía nacional e internacional.

“Seguimos manteniendo otra edición más nuestro compromiso y apuesta por la Challenge y su patrocinio alineado con nuestros valores y estrategia, que consolida el deporte como un vehículo para el cambio hacia un modelo más responsable y respetuoso con el entorno", ha afirmado Gabriel Llobera, director de Marketing & Comunicación de Garden Hotel Group.

Durante el acto, celebrado en Gomila Palma Apartments, nuevo establecimiento de Garden Hotel Group, Manuel Hernández, director de Unisport Consulting, ha destacado el compromiso de las instituciones con la Challenge y también la ventaja de contar con un patrocinador como Garden Hotels & Resorts: “Como ya ocurriera en los dos años anteriores, volvemos a concentrar la prueba femenina y masculina en diez días, por lo que Mallorca será el epicentro mundial del ciclismo en todos los niveles. Quiero agradecer de manera especial el apoyo del Consell de Mallorca y del Govern, porque sin su aportación y la apuesta que hacen por nuestra carrera, sería imposible asumir el coste de la producción de la retransmisión por televisión. Y también quiero agradecer una vez más el patrocinio de Garden Hotels & Resorts, que pone a disposición de sus excelentes alojamientos para que el pelotón internacional tenga las mejores condiciones posibles”, ha dicho.

Por su parte, el conseller de Turisme, Cultura i Esports del Govern, Jaume Bauzà, ha destacado que eventos de primer nivel como la Challenge “consolidan a Mallorca como un referente internacional del ciclismo profesional y refuerzan nuestra posición como destino turístico activo durante todo el año”. “La celebración de competiciones entre los meses de invierno demuestra el enorme poder del deporte como herramienta de desestacionalización, generando actividad económica, empleo y proyección exterior en una época clave para el sector. Además, la presencia de los mejores equipos del mundo contribuye decisivamente a fortalecer la marca Mallorca, asociándola a valores como calidad, sostenibilidad, salud y excelencia deportiva”, ha añadido.

Mientras, el conseller ejecutivo de Turisme del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez Díaz, ha mostrado su satisfacción por la celebración de la prueba un año más y ha asegurado que “el reto con este tipo de acciones es poner en valor la identidad territorial de cada uno de los 53 municipios de Mallorca”. “Pruebas como está son herramientas necesarias para cambiar mejorar y afianzar la identidad de esta isla”, ha añadido al tiempo que ha destacado la capacidad de eventos como éste para acercar el deporte de alto nivel a los residentes y ofrecer un valor añadido para los que en estas fechas nos visitan”, ha destacado.