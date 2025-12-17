Luis Blanco: "Si hemos podido enganchar a alguien es un éxito para el club"

Orgullo. Esa es la palabra que ha repetido Luis Blanco varias veces en la sala de prensa después de que el Atlético Baleares pusiera contra las cuerdas al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Pero con un matiz: "Feliz no porque no hemos ganado".

"El resultado no ha sido injusto. La justicia es otra cosa. Un equipo ha marcado tres y otro dos. Yo valoro mi cómo y estoy muy orgulloso. Han sido más eficaces que nosotros. Cuando hemos dado un paso hacia adelante, ellos también. Hemos concedido dos goles muy rápido, pero hemos tenido respuesta. Hemos ido a la contra todo el tiempo y dentro de este escenario creo que hemos estado muy bien", asegura el técnico tras caer por 2-3 en los dieciseisavos de final del Torneo del KO.

Los blanquiazules se despiden de la Copa del Rey "contentos". "Hemos competido en todos los encuentros. Hemos pasado dos eliminatorias contra rivales de superior categoría. La gente ha podido disfrutar. Hemos hecho un gran partido donde hemos visto la esencia de este equipo, que va más allá de lo que es el rival. Estoy contento por lo que hemos transmitido en el campo", subraya.

"Lo que hemos ganado es lo que se ha visto. Mucha afición aquí. Personas que venían por primera vez han visto un equipo que genera, el ambiente ha sido muy chulo. Seguramente si hemos podido enganchar a alguien es un éxito para el club. No nos ha dado para pasar, lo poco que le hemos dado nos ha penalizado. Nos ha servido para crecer muchísimo. En eso hoy ha sido muy positivo", apunta.

El plan de partido no ha sido el ideal para los de Luis Blanco porque han encajado dos goles muy pronto. "Hemos generado lo suficiente como para marcar más tantos. El equipo ha dado un paso hacia adelante. Queríamos un encuentro sin que corrieran. Como ha ido el choque hemos estado bien. El domingo jugamos un partido de Liga. Tenemos orgullo, pero también tristeza", cierra.