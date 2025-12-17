Fútbol | Copa del Rey
Luis Blanco: "Si hemos podido enganchar a alguien es un éxito para el club"
El entrenador del Atlético Baleares asegura que el resultado "no ha sido injusto" y que el Atlético de Madrid ha sido "más eficaz" que ellos en los dieciseisavos de la Copa del Rey
Orgullo. Esa es la palabra que ha repetido Luis Blanco varias veces en la sala de prensa después de que el Atlético Baleares pusiera contra las cuerdas al Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Pero con un matiz: "Feliz no porque no hemos ganado".
"El resultado no ha sido injusto. La justicia es otra cosa. Un equipo ha marcado tres y otro dos. Yo valoro mi cómo y estoy muy orgulloso. Han sido más eficaces que nosotros. Cuando hemos dado un paso hacia adelante, ellos también. Hemos concedido dos goles muy rápido, pero hemos tenido respuesta. Hemos ido a la contra todo el tiempo y dentro de este escenario creo que hemos estado muy bien", asegura el técnico tras caer por 2-3 en los dieciseisavos de final del Torneo del KO.
Los blanquiazules se despiden de la Copa del Rey "contentos". "Hemos competido en todos los encuentros. Hemos pasado dos eliminatorias contra rivales de superior categoría. La gente ha podido disfrutar. Hemos hecho un gran partido donde hemos visto la esencia de este equipo, que va más allá de lo que es el rival. Estoy contento por lo que hemos transmitido en el campo", subraya.
"Lo que hemos ganado es lo que se ha visto. Mucha afición aquí. Personas que venían por primera vez han visto un equipo que genera, el ambiente ha sido muy chulo. Seguramente si hemos podido enganchar a alguien es un éxito para el club. No nos ha dado para pasar, lo poco que le hemos dado nos ha penalizado. Nos ha servido para crecer muchísimo. En eso hoy ha sido muy positivo", apunta.
El plan de partido no ha sido el ideal para los de Luis Blanco porque han encajado dos goles muy pronto. "Hemos generado lo suficiente como para marcar más tantos. El equipo ha dado un paso hacia adelante. Queríamos un encuentro sin que corrieran. Como ha ido el choque hemos estado bien. El domingo jugamos un partido de Liga. Tenemos orgullo, pero también tristeza", cierra.
- Los restaurantes reprochan a los hoteleros su 'error' por llevar a la vía judicial las vacaciones de los fijos discontinuos
- La comunidad educativa de Baleares alerta de la propuesta de nueva normativa horaria de la Conselleria: 'Amenaza la atención temprana a niños de 0 a 3 años
- La Guardia Civil de Baleares investiga a la plataforma Tarillium por una ciberestafa de 90.000 euros
- El Govern anuncia una rebaja fiscal para que los propietarios de Baleares no suban los alquileres en 2026
- Mallorca no cuenta ni en turismo
- Juan José Hidgalgo: "Que quede claro que Air Europa no ha cogido ni un euro del contribuyente"
- Desayunar fuera en Mallorca y pagar 7,50 euros: la cuenta que ha encendido las redes
- Palma amnistía otras cuatro viviendas ilegales construidas en suelo rústico