Jaume Pol: "Hemos plantado cara a todo un Atlético y se nos han escapado con vida"

Jaume Pol asegura que ha disfrutado “como un niño pequeño” en el encuentro de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. Los blanquiazules han cuajado una gran actuación ante los colchoneros, que han terminado pidiendo la hora: “Creo que hemos jugado increíble, incluso mejor que el día del Espanyol. Y de hecho, me da rabia eso, sentir que lo hemos tenido tan cerca y al final no hemos podido ganar”, ha declarado el capitán del Atlético Baleares.

En un choque que era un premio para los de Luis Blanco, con un Estadi Balear que ha presentado un lleno absoluto, con más de 5.000 espectadores, el cuadro mallorquín ha puesto contra las cuerdas a los rojiblancos. “En esta competición, no tenemos nada que perder nosotros. Entonces, con toda nuestra familia, nuestros amigos, nuestra gente aquí en el estadio y sin nada que perder, es una arma muy buena que está a nuestro favor. Hemos plantado cara a todo un Atleti y se nos han escapado con vida… Esa es la sensación que tengo ahora mismo”, ha expresado Jaume Pol.

El zaguero ha defendido a su compañero Jaume Tovar, que ha fallado un penalti con el 1-3: “Lo falla el que lo tira. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Tovar? Si es el único que está metiendo goles en Liga. Nada que reprocharle, al contrario, lo ha tirado, siempre los metía, hoy lo ha fallado, no pasa nada”.

El mejor en clave colchonera ha sido Musso, que ha hecho varias paradas de mérito y ha atajado el penalti del solleric: “Ha hecho unas manos impresionantes, la verdad. También mide tres metros, entonces, lo tenía bastante fácil (ríe). Ha hecho un partidazo”, ha comentado el defensa sobre el portero argentino.

El otro protagonista del Atlético de Madrid ha sido Griezmann, con un doblete. “He estado muy cerca suya, me parece increíble los movimientos que tiene y tal, pero bueno, como hemos dicho en el vestuario, son personas como nosotros”, ha manifestado Pol sobre el francés.