Un gran Atlético Baleares sucumbe ante la pegada del Atlético de Madrid

Los aficionados balearicos pueden estar más que orgullosos. Su Atlético Baleares ha puesto en serios aprietos a todo un Atlético de Madrid, al que nunca se habían medido en partido oficial, mereciendo empatar e incluso ganar. Los blanquiazules han perdonado varios mano a mano y han fallado un penalti en un encuentro en el que han dado la talla con creces. Antoine Griezmann, con un doblete, y Juan Musso han sido los héroes rojiblancos. Los colchoneros han tenido que sufrir de lo lindo para pasar la eliminatoria y avanzar a los octavos de la Copa del Rey (2-3).

Con 0-2 en el minuto 20, parecía que todo estaba encarrilado para los del 'Cholo', pero el cuadro mallorquín no se ha venido abajo en ningún momento y con los goles de Gerardo Bonet y Moha Keita desde la pena máxima ha hecho pasarlo mal a los visitantes hasta el pitido final. Noche histórica para los balearicos, que a pesar de la derrota pueden sentirse vencedores en un Estadi Balear que ha presentado un lleno absoluto, con más de 5.000 espectadores.

Luis Blanco, como se preveía en la previa del choque, ha optado por una línea de cinco en defensa y ha colocado a Juanmi Durán junto a Jaume Tovar, máximo artillero de los blanquiazules, en la doble punta. Simeone, por su parte, ha hecho rotaciones y ha sacado a los menos habituales, aunque con un once bastante competitivo comandado por Griezmann.

La primera parte ha sido, cuanto menos, entretenida, con tres goles en un lapso de menos de 15 minutos. Los rojiblancos han comenzado dominando y teniendo el dominio del balón, como se preveía. También han tenido que lidiar muy pronto con su primer contratiempo: Lenglet ha caído lesionado y Hancko ha tenido que sustituirlo. Inmediatamente después del cambio, Juanmi Durán ha tenido una ocasión clarísima para desatar la locura en el Estadi Balear tras un error defensivo de Galán pero Musso ha evitado el 1-0.

Ante un equipo como el Atlético de Madrid y en un partido así, no se puede perdonar. Y el Baleares lo ha pagado. Unos instantes después de la oportunidad de Juanmi, los colchoneros han cuajado una buena combinación por dentro y Gallagher se la ha dado a Griezmann para que el francés adelantara a los suyos a placer.

Y poco ha tardado el Atlético en poner tierra de por medio. En un buen centro de Molina desde la derecha, Raspadori ha aumentado la ventaja de los de Simeone con un cabezazo en el que nada ha podido hacer Juli Rivas. Se le ponía cuesta arriba el partido a los de Luis Blanco, que quería evitar encajar en los primeros minutos para poder tener opciones.

Parecía que la energía de los primeros diez minutos con la que ha salido Baleares se había diluido, pero Musso ha regalado un córner que el cuadro mallorquín ha aprovechado para recortar distancias y volver a enchufar de nuevo al Estadi Balear. Tovar ha prolongado el saque de esquina y Gerardo Bonet ha rematado la peinada del solleric para poner el 1-2 y darle una dosis de energía a su equipo.

El Atlético ha tratado de ir por el 1-3 cuanto antes tras el tanto encajado, pero los blanquiazules se han mostrado más firmes en defensa en el último cuarto de hora de la primera mitad e incluso han terminado en el área contraria. Los aficionados balearicos le han dado una ovación tremenda a los suyos con el pitido que ha indicado el paso a vestuarios, poniendo en valor el gran esfuerzo que han realizado ante uno de los gigantes de España y de Europa.

La segunda parte, al igual que la primera, también ha comenzado movida. Juanmi Durán, en una acción muy parecida a la primer tiempo, y después Jaume Tovar han podido igualar el encuentro con dos mano a mano ante Musso, pero el portero argentino ha evitado el empate en ambas ocasiones.

Los colchoneros también han podido ampliar la distancia a través de Carlos Martín, pero el canterano ha perdonado el 1-3, para fortuna de los de Luis Blanco, que han seguido insistiendo. Tovar ha aprovechado un error de la zaga rojiblanca para volver a plantarse delante de Musso, que ha vuelto a repeler el disparo del solleric. El rechace le ha quedado a Jofre, que con la cabeza ha estado a punto de marcar, pero Le Normand la ha sacado sobre la línea.

A Simeone no le gustaba lo que veía e introducía a Koke, Barrios y Giuliano. Luis Blanco ha optado también por meter piernas frescas, con Bejarano, Miguelito y Víctor Morillo. El Baleares estaba mereciendo empatar ante un Atlético endeble en defensa, que cometía demasiados errores y dejaba correr con facilidad al conjunto mallorquín. Pero justo cuando mejor estaban los locales, Griezmann ha vuelto a marcar para calmar las aguas y dar tranquilidad a lo suyos.

Los blanquiazules han podido volver a recortar distancias tras otro fallo de Musso, que ha cometido penalti sobre Castell al cometer un error en una salida por alto. Sin embargo, el guardameta ha enmendado su error atajando la pena máxima a Tovar, que estaba negado de cara a puerta.

El portero rojiblanco ha vuelto a salvar el 2-3, esta vez a buen remate de cabeza de Gerardo Bonet. El final se acercaba y los de Luis Blanco no han dejado de insistir. Otro error defensivo, esta vez de Nico González, le regalaba otro penalti a los locales. Y esta vez Moha Keita, con Tovar en el banquillo, no perdonaba desde los once metros y enloquecía al Estadi Balear con el descuento por delante. Pero para desgracia de los balearicos, los cuatro minutos de añadido no han sido suficientes y el choque ha finalizado con el 2-3.