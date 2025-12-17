Baloncesto
El Fibwi Mallorca quiere que Son Moix siga siendo un fortín
El conjunto de Cano, que ha ganado sus tres encuentros en casa, se enfrenta al Palencia, que ocupa la cuarta plaza en Liga
El Fibwi Mallorca quiere mantener su buena racha de resultados este miércoles a las 20 horas contra el Palencia en el Palau d’Esports de Son Moix. Los de Pablo Cano, que ocupan la sexta posición, cuentan todos sus duelos en casa por victorias, aunque tendrán que emplearse a fondo porque reciben al cuarto clasificado.
Será, además, la segunda vez que palmesanos y palentinos se vean las caras en esta temporada ya que los dos conjuntos se enfrentaron en la Copa de España en un partido que acabó cayendo del lado del Super Agropal Palencia por 78–79. Se da la curiosidad que, al igual que en el duelo copero, el encuentro entre los dos equipos será entre semana.
De cara al partido, Pablo Cano aseguró que el equipo está «ante un gran desafío». «Es un partido que ya comenzamos a preparar en el aeropuerto de Madrid. Hay poco tiempo de preparación y nos basaremos mucho en lo que venimos haciendo en el día a día, que creo que es nuestra gran fortaleza».
Sobre el rival, afirmó que llegan en un «momento con necesidades» y esperan «un encuentro muy duro a nivel físico».
