El ConectaBalear Manacor paga sus errores ante el Leganés

Los mallorquines ceden en el tie-break en un partido que empezó dominando y suman su segunda derrota consecutiva (2-3)

El ConectaBalear posa antes del partido.

Toni Torrens

Manacor

El ConectaBalear Manacor ha dejado escapar un partido que tuvo en sus manos tras caer por 2-3 ante el Leganés en un intenso encuentro que se ha decidido en el tie-break en casa. Los locales han alternado fases de gran juego, especialmente desde el saque y el bloqueo, pero la mayor regularidad del conjunto visitante y los errores en los momentos decisivos han acabado decantando el choque a favor de Leganés. Es la segunda derrota consecutiva de los mallorquines después de haber caído en la anterior jornada ante el Almería.

El ConectaBalear salió muy centrado al partido frente a un Leganés impreciso y con muchas dificultades para puntuar. Los locales marcaron diferencias desde el inicio gracias a un sólido bloqueo y un servicio muy efectivo. Mientras tanto, el ataque de Leganés se mostró flojo y su saque poco acertado, lo que permitió a Manacor abrir una cómoda ventaja y cerrar el set sin apuros 25-16.

El Leganés reaccionó en la segunda manga, mostrando una versión mucho más ordenada y sólida. El conjunto visitante aprovechó varios errores no habituales en las filas manacorinas y encontró en el bloqueo una vía para frenar el ataque local. Con mayor acierto en los momentos clave, el Leganés igualó el partido adjudicándose el set 22-25.

El conjunto local comenzó el tercer parcial con buen ritmo, aunque a mitad de set perdió algo de orden, lo que permitió a Leganés acercarse en el marcador gracias a su bloqueo, que volvió a hacer daño. Sin embargo, en el tramo final el ConectaBalear supo recomponerse, recuperó el control del juego, volvió a imponer su bloqueo y un servicio agresivo para cerrar el set y colocarse de nuevo por delante 25-19.

El cuarto set fue claramente favorable a Leganés. Su eficacia al servicio y un bloqueo muy positivo descolocaron la defensa manacorina. A pesar de los intentos del ConectaBalear por cambiar el rumbo del set, el ataque local no encontró soluciones y los visitantes forzaron el tie-break con autoridad 17-25.

El set decisivo fue muy igualado hasta los últimos puntos. Sin embargo, varios errores en ataque y en el servicio por parte del ConectaBalear en el tramo final permitieron a Leganés abrir una pequeña brecha definitiva. Los visitantes no perdonaron y acabaron llevándose el tie-break 11-15.

