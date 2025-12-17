Fútbol | Copa del Rey
Atlético Baleares-Atlético de Madrid: En busca del mejor regalo
El conjunto blanquiazul tiene esta tarde una cita histórica ante los colchoneros en los dieciseisavos de la Copa del Rey
Los de Luis Blanco contarán con el apoyo de más de 5.000 balearicos en las gradas del Estadi
Los aficionados balearicos se despertarán este miércoles con el ansia y la ilusión de un niño pequeño esperando a que lleguen las 19:00 horas. Su equipo afronta una cita histórica ante el Atlético de Madrid en los dieciseisavos de la Copa del Rey (Movistar). Los blanquiazules nunca se han enfrentado en partido oficial al conjunto colchonero, uno de los gigantes de España y en los últimos años, también de Europa. Tras haber doblegado al Nàstic de Tarragona y al Espanyol, los de Luis Blanco se han ganado el derecho y la oportunidad de medirse a uno de los equipos con mayor palmarés en el fútbol español.
Las opciones que tiene el cuadro mallorquín son pocas, así lo admiten los propios jugadores y el entrenador en la previa del choque. Son conscientes de que hay mucha diferencia de nivel entre un equipo y otro. Pero de ilusiones se vive. Y si algo se respirará esta tarde en el Estadi Balear, será ilusión.
El Atlético Baleares llega a este encuentro después de haber perdido su racha de cuatro victorias consecutivas en Liga el pasado domingo ante el Terrassa (3-1). Una derrota que les impidió asaltar el liderato tras el aplazamiento del partido del Poblense contra el Torrent.
Los blanquiazules tienen este fin de semana otro duelo vital para sus aspiraciones de ascenso ante el Barcelona B. Luis Blanco, no obstante, dejó claro en la rueda de prensa que no piensa guardarse nada y que solo piensa en el partido ante los rojiblancos. Es probable que el técnico opte por utilizar una línea de cinco en defensa, como ya hizo en las eliminatorias ante Nàstic y Espanyol.
En lo que respecta al Atlético de Madrid, se espera que Simeone transforme por completo su once para hacer rotaciones y darle descanso a los más habituales. Solo Nahuel Molina repetirá previsiblemente de inicio respecto al choque del pasado sábado contra el Valencia. Más allá del lateral derecho argentino, se prevén diez novedades en la alineación: el portero Juan Musso, el habitual en la Copa del Rey; los centrales Robin Le Normand y Clement Lenglet; el lateral izquierdo Javi Galán; los centrocampistas Carlos Martín, Johnny Cardoso, Conor Gallagher y Thiago Almada; y los delanteros Antoine Griezmann y Giacomo Raspadori, según apuntan las pruebas del técnico.
Los de Simeone suelen mostrar una versión muy diferente fuera de casa a la que ofrecen en el Metropolitano. Este curso, lejos de su estadio, tan solo han ganado 3 de 11 partidos. Mientras que en su feudo, se han llevado la victoria en 11 de los 12 que han disputado.
El Baleares tendrá que hacer un partido perfecto y esperar a que el Atlético muestre esa floja versión que acostumbra a ofrecer a domicilio para poder obrar el milagro y darles a sus aficionados el regalo de Navidad adelantado.
El Estadi Balear será una fiesta para recibir a los colchoneros
Más de 5.000 personas acudirán esta tarde al Estadi Balear para presenciar el encuentro entre Atlético Baleares y Atlético de Madrid, una cita histórica para el club blanquiazul. La entidad subió a sus redes el cartel de ‘sold out’ el sábado. Los balearicos se han volcado totalmente con su equipo para este partido tan especial ante uno de los grandes del fútbol español. A los 4.200 asientos de los que dispone el feudo de los blanquiazules, se le suman los 900 de la grada supletoria instalada para este encuentro.
