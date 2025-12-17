Aficionados del Atlético Baleares al recibir al Atlético de Madrid en Copa: “Hemos sufrido demasiado, toca disfrutar”

Las emociones de los aficionados del Atlético Baleares al Atlético de Madrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey han sido dispares. Todos se refieren al encuentro como “una fiesta” y un “regalo anticipado” de Reyes, pero muchos sueltan la coletilla de que “lo importante es el domingo”, que se miden al Barcelona Atlético en Liga para seguir postulándose como máximo favorito para subir a Primera Federación.

Juana, una de las seguidoras blanquiazules más veteranas, es quien tiene más arraigado vivir el presente sin preocuparse en exceso del futuro: "Hemos sufrido demasiado, hoy toca disfrutar". Contrasta con la sensación de Rafel y Xim, que son más jóvenes: "Lo nuestro es la Liga. Nos hemos llevado muchos chascos, queremos subir".

A la llegada del autobús del Atlético Baleares resuena un "¡Vamos Barto!", rápidamente la madre del aludido se gira. Se llama Marilén y reconoce al instante a Antonio Venegas, un conocido de su hijo. Bartomeu Fontanet es un futbolista juvenil de 17 años que ha entrado en la convocatoria de Luis Blanco. Todavía no ha debutado, pero está en dinámica del primer equipo y lo compatibiliza con los estudios de Bachillerato.

"Me he saltado el partido de s'Horta para venir"

Antonio es del Atlético de Madrid desde que le regalaron su primera camiseta colchonera. Animará a los de Simeone aunque, para más inri, las entradas se las consiguió un jugador del Baleares: "Miguelito". "Soy vecino suyo y también soy amigo de Barto y Morillo. Me he saltado el partido de s'Horta para venir", cuenta.

Todavía en los aledaños, Toni Borràs y Jaume Juan explican que se estrenarán por primera vez en el Estadi Balear. Son del Sineu, pero venir hasta aquí "el encuentro lo vale" y añaden: "La rivalidad entre el Atlético Baleares y el Mallorca no la entiendo. Cuanto más arribasn estén, mejor".

En la esquina más próxima a la entrada del recinto es donde esperan más balearicos, como la familia de Marc Antoni Rodríguez, el entrenador de porteros de los blanquiazules, que ha venido de Cataluña para vivir el choque: "Fichó hace 5-6 años y viene a casa 2 veces por semana. Pasaremos".

Todavía esperando la apertura de las puertas, reflexionandos de las personas que más viven y saben del Atlético Baleares: Rafel Pericás y Toni Garau. El primero fue secretario y también delegado del club desde 1988 hasta 2001 y el segundo fue presidente la temporada 14-15. "Queremos pasar la eliminatoria", cuenta Pericàs y añade: "Desde los 5 años voy a ver al Baleares. La primera vez fui con mi padre a Son Canals".

"Ya basta de pasar pena los domingos"

Toni Garau va un poco más allá: "Es importante por los ingresos. Tenemos que disfrutar. Si ganamos bien. Y si no, también. Esto es una fiesta. La gente quiere fiesta. Ya basta de pasar pena los domingos".

La Penya Baleàrica Es Pla anima el ambiente antes de la llegada del autobús del Atlético de Madrid. Son una decena que visten de amarillo y lanzan alguna broma al otro lado de los seguidores que visten de rojiblanca: "Es un día para disfrutar".

Llegan los colchoneros. Se escucha algún "Mateu Alemany ladrón", mientras decenas de los aficionados del Atlético de Madrid vitorean a sus ídolos que pueden disfrutar de cerca. Acceden al recinto, quitan las vallas y comienzan las colas para entrar. Son largas y lentas. La afición se desespera: "Llevo más de 25 minutos esperando. La organización podría haber sido mejor". Todos entran a tiempo y disfrutan de un partido que difícilmente olvidarán.