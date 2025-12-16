Son Hugo amplía sus gimnasios: el IME invierte casi 48.000 euros en la mejora de las instalaciones deportivas

El primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, acompañado por el director general del área, David Salom, y el gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), Miguel Ángel Bennàssar, ha visitado este martes la finalización de las actuaciones de ampliación y reordenación de los gimnasios de Son Hugo.

El IME ha llevado a cabo esta intervención con el objetivo de mejorar los servicios ofrecidos a los usuarios y para la reubicación temporal de actividades de cara a la futura reforma de las instalaciones deportivas de Germans Escalas.

La principal actuación ha sido la ampliación del gimnasio de abonados, que ha pasado de 200 metros cuadrados a cerca de 400, duplicando así su superficie. El nuevo espacio ofrece una mayor amplitud, accesibilidad, luminosidad y ventilación natural, lo que supone una mejora significativa en la calidad global del complejo deportivo.

La ampliación se ha realizado mediante la unión de los dos gimnasios existentes y la retirada de la mampara separadora, lo que permite una mayor conexión visual con las piscinas exteriores y favorece una mejor ventilación natural. Asimismo, la reorganización de los espacios se ha diseñado para mantener plenamente operativos los cinco gimnasios: tres destinados a actividades dirigidas (PAD), uno para clubes y otro para abonados.

En este sentido, lo que era el gimnasio de abonados se ha redistribuido en dos salas de 100 metros cuadrados cada una, una destinada a actividades dirigidas y otra al gimnasio de clubes, separadas por una pared insonorizada que permite su funcionamiento independiente.

Por otro lado, también se ha actuado en la zona de las aulas polivalentes del primer piso, donde se han eliminado las mamparas para crear un espacio más amplio y habilitar un nuevo gimnasio de actividades dirigidas, dotado del equipamiento necesario. En toda esta superficie se ha instalado un pavimento deportivo técnico.

Con esta actuación, la zona de gimnasios de Son Hugo mejora la oferta de servicios a los usuarios, optimizando las condiciones de uso, en línea con el compromiso del Ajuntament de Palma con la mejora y el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. Los trabajos han supuesto una inversión total de 47.848,44 euros (IVA incluido).