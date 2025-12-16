Mariona Caldentey y Patri Guijarro, en el once del año de la FIFA

Mariona Caldentey y Patri Guijarro son de las mejores jugadoras del mundo. Las mallorquinas han sido seleccionadas en el once del año para FIFA este martes en los premios The Best celebrados en Qatar. La guardameta de Pòrtol Cata Coll ha quedado eclipsada por la inglesa Hannah Hampton, que ha dominado la portería.

El mejor once femenino ha quedado conformado por: Hannah Hampton, Lucy Bronze, Leah Williamsson, Irene Paredes, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Claudia Pina, Mariona Caldentey, Alessia Russo y Alexia Putellas con un gran predominio inglés y español, algo lógico porque ambas selecciones jugaron la final de la Eurocopa. Además, tanto el Arsenal como el Barcelona se enfrentaron en la final de la Champions.

Precisamente este miércoles el Arsenal de Mariona Caldentey se enfrenta al OH Leuven en la última jornada de la liguilla de la Liga de Campeones a las 21 horas/Disney y el Barcelona de Cata Coll visita el París FC a las 21horas/Disney.