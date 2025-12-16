Luis Blanco: "Ante el Atlético de Madrid necesitamos hacer un partido perfecto"

Luis Blanco lo tiene claro: para que el Atlético Baleares tenga opciones de pasar la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, los blanquiazules deben mantener “un alto nivel de concentración y de atención en todas las situaciones de juego que se produzcan”. “Tenemos que tener un nivel altísimo para poder contrarrestar y aprovechar lo que tengamos, es la única manera que veo de ganar. Si hacemos todo eso vamos a tener nuestras opciones, estoy convencido. Pero necesitamos hacer un partido perfecto”, ha declarado el entrenador en la rueda de prensa previa a los dieciseisavos de Copa del Rey.

El técnico ha definido el duelo ante el conjunto colchonero como un encuentro “súper ilusionante” y "muy difícil de volver a repetir", aunque ha dejado claro que no es el más importante desde que es entrenador del Atlético Baleares. “Es el partido en el que más ilusión hay, queremos competir al máximo, pero espero vivir partidos más importantes. Una cosa es la importancia de lo que hay en juego y otra la ilusión que nos hace y lo que podemos llegar a ganar. Nosotros no tenemos nada que perder. Yo estaría enfadado si no competimos y estoy convencido de que eso no lo vamos a hacer”, ha manifestado.

Para esta cita, histórica para el club blanquiazul, se prevé que Simeone haga rotaciones en su once. Luis Blanco, no obstante, ha avisado de que “cualquier jugador que venga mañana va a ser de máximo nivel europeo”: “El Atlético de Madrid es un equipo ultra competitivo. Estoy convencido de que se están tomando este partido súper en serio, también por el entrenador que tienen. Me espero el mejor Atlético mañana, independientemente de quien juegue”.

En lo que respecta a la convocatoria, el conjunto mallorquín podrá contar con todos sus efectivos salvo Florin Andone, Rubén Bover e Iván López, los tres lesionados desde hace semanas. A pesar de que la prioridad del Atlético Baleares es la Liga y de que el domingo tienen un partido trascendental ante el Barcelona B, el técnico ha asegurado que la alineación que sacará frente al Atlético de Madrid “va a ser la mejor para este partido”. Aunque ha recordado también que un equipo como el suyo “no está acostumbrado a tener que competir domingo-miércoles-domingo, y encima contra rivales tan exigentes”.

En cuanto al sistema de juego, el preparador blanquiazul no ha querido dejar pistas sobre si utilizará línea de cinco en defensa, usada anteriormente en las eliminatorias ante Nàstic y Espanyol: “Sabemos que vamos a tener que defender mucho tiempo porque es lo normal. Entra dentro de una posible ecuación, pero hay que decidir aún según qué tipo de cosas”.

En el caso de que pueda haber penaltis, el entrenador ha confesado que no los han ensayado, y que tampoco lo hicieron contra el equipo 'perico': “Hemos preferido entrenar las dos o tres cosas que creemos que van a ser más importantes para el partido. Es un tema muy complejo, varía mucho en función de cómo llegas a esa posible tanda y es muy difícil reproducirla en un entrenamiento”.

Será un encuentro en el que los ‘balearicos’ cuenten con una gran motivación e ilusión, ya que nunca se han enfrentado al equipo rojiblanco, y con un Estadi Balear que presentará un lleno absoluto. Sin embargo, Luis Blanco ha advertido que son dos factores que hay que “optimizar”. “Está claro que a nivel de motivación no se necesita nada para mañana. Pero para poder competir bien hay que sacarle rendimiento. Eso es en lo que yo, como entrenador, tengo que incidir”, ha zanjado.