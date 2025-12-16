Jaume Tovar: "Tenemos que tener el mejor día del año y el Atlético el peor para ganar"

Jaume Tovar (Sóller, 1998) está siendo la estrella del Atlético Baleares esta temporada. Héroe en la eliminatoria ante el Espanyol y máximo artillero de los blanquiazules este curso, el delantero solleric habla sobre el partido de mañana ante el Atlético de Madrid de Copa del Rey, una cita histórica para el club.

Después de la derrota en Liga contra el Terrassa, ¿cómo está el equipo para el partido de mañana?

La verdad es que la derrota del fin de semana fue un poco dura por cómo fue el partido. Fuimos bastante superiores y las tres que tuvieron nos las metieron y a nosotros nos costó un poco más, pero anímicamente el equipo está bien para el miércoles.

¿Cómo se afronta mentalmente jugar cada tan poco y tener que cambiar tan rápido el chip?

Lo bueno es que después de una derrota, jugar lo más temprano posible es lo mejor. Nos ha venido bien que ya tengamos el partido el miércoles y anímicamente, como el partido es el que es, nos viene bien y sabemos que tenemos que disfrutar de esta semana.

¿Hubiera preferido a Barça o Madrid?

A lo mejor te hace un poco más de ilusión porque sabes que no vas a jugar, por así decirlo, nunca contra esos dos equipos. Pero sabemos que el Atlético de Madrid también es un grande de la Liga y de Europa y estamos súper contentos de tenerlos a ellos.

El Atlético cayó hace poco en dos ediciones seguidas ante equipos de inferior categoría. En la 19/20 contra la Cultural Leonesa y en la 20/21 contra el Cornellà. ¿Con qué opciones se ven de poder pasar a la eliminatoria?

Opciones reales tenemos pocas. Al final es un equipo de Primera División, top de Europa y sabemos que nosotros tenemos que tener el mejor día del año y ellos el peor para ganar. Nosotros vamos a intentar poner las cosas lo más difíciles posibles y por qué no, dar la sorpresa.

¿La motivación puede equiparar esa diferencia de nivel que hay?

Más motivación seguro que tendremos, pero ya tanto como para equiparar el nivel, está difícil. Porque quieras o no, son cuatro o cinco categorías más y son jugadores de talla mundial.

¿Firmaría ganar el miércoles y perder el domingo contra el Barcelona B?

Creo que no te lo firmaría. Porque al final el objetivo del club es la Liga y es ascender. El partido del domingo es súper importante para nosotros, porque jugamos contra el Barça B. Están terceros con un partido menos y es trascendental para nosotros. Nos enfocamos 100 % en la Liga y la Copa es un premio al trabajo que haces semanalmente.

Mañana estará el estadio lleno, más de cinco mil personas. ¿Qué le dice a la afición y todos los ‘balearicos’ que vendrán al Estadi Balear?

Primero de todo, que disfrute del partido así como lo haremos nosotros y, sobre todo, que nos apoye cuando toque sufrir, que vamos a sufrir seguro.

Supongo que vendrán a verle muchos amigos y familiares.

Sí, joder (ríe). He tenido que comprar más de cuarenta entradas.

En lo que respecta a su momento personal, son ya trece goles esta temporada. ¿Cómo se encuentra?¿Qué ha cambiado este año para que esté así de bien?

La verdad es que personalmente me encuentro en un año espectacular. El año pasado tuve el problema de las lesiones, que estuve cuatro meses fuera. Cambiar… pocas cosas. En verano me he enfocado mucho en el trabajo para la lesión, para recuperarme bien y está saliendo todo bien. A ver si lo podemos alargar.

Jaume Tovar, durante una entrevista concedida a este diario en el Estadi Balear. / B.RAMON

¿La lesión de Florin Andone le está haciendo asumir más galones?

Sí, la verdad que con Florin también contamos con sus goles y ahora me toca a mí meterlos. Es verdad que he tenido que dar un pasito más adelante y estoy contento con cómo me están saliendo las cosas.

¿Se ve otra vez siendo el héroe como contra el Espanyol?

Ojalá, sí. Lo tengo en la cabeza, pero será difícil.

En cuanto a los jugadores del Atlético, ¿hay alguno que le haga especial ilusión jugar contra él o cambiar la camiseta?

Sí… Julián, Griezmann, Koke, por lo que ha sido también y lo que es ahora en el fútbol. Cualquier jugador que pueda cambiar la camiseta, ojalá haya alguno que nos la pueda dar.

Si se pasa la eliminatoria, ¿con qué puede soñar el Atlético de Baleares en esta competición?

Soñar... hay que soñar siempre en alto, pero sabemos que ahora ya te toca un Primera División sí o sí y es muy difícil.

En el caso de que se diesen las circunstancias, además que tiene pasado mallorquinista, ¿preferiría Barça, Madrid o un derbi?

La verdad es que un derbi, sobre todo para el club y para la ciudad y la isla, sería muy bonito. Y además en Copa, partido único, la fiesta que se viviría seguro que sería espectacular. Yo creo que me decido más por un derbi.

Respecto a la Liga, después de la última derrota tras una racha de cuatro victorias consecutivas, ¿cómo afrontan el partido del domingo?

Queremos evitar el playoff a toda costa y sabemos que cada partido tiene que ser una final para nosotros. El del domingo lo es, sobre todo porque ellos no jugaron el fin de semana y vendrán volando. Tenemos que estar muy concentrados, sabiendo que tenemos que terminar el año bien y vamos a afrontar el partido como una final.