Baloncesto
A la fi, victòria del nou Palmer Basket
El Palmer Basket aconseguí la primera victòria de l’era Victoriano, és a dir, del nou Palmer, perquè l’equip que diumenge guanyà al Cartagena és diferent, molt diferent del que començà la temporada. Cal recordar que del roster inicial, cinc jugadors ja no hi són (el 40%) i se n’han incorporat també cinc, per apedaçar el malalt, millor dit, la desencertada planificació de fitxatges feta durant l’estiu.
I, curiosament, el rival, el Caesa Cartagena, ancorat també al soterrani de la taula classificatòria ha hagut de fer el mateix que els turquesa, canviar jugadors (acaba d’inscriure’n tres de nous), per l’insuficient rendiment d’algunes peces fitxades.
Per tant, diumenge a Son Moix jugaren un matx important – la posició del cuer estava en joc – el nou Palmer contra el nou Cartagena... I el partit fou el que indica la classificació, el de dos equips que lluiten per sobreviure a la competició, mancats de control i de serenitat quan el vent bufava de cara – Faverani, un jugador amb molta experiència perdé els papers i fou eliminat, fruit de l’ansietat, després de rebre dues tècniques –, amb alguns clars i un excés d’ombres, amb parcials molt significatius (13-24/24-11/10-22/30-11), amb més accions individuals que col·lectives, una muntanya russa de joc, de sensacions i d’estats d’ànim.
Els mallorquins demostraren una vegada més poca fluïdesa ofensiva, que supliren amb episodis defensius d’orgull, que deixà satisfet al seu tècnic i amb canvis d’estratègia, sobretot del pick and roll, que no saberen contrarestar els murcians, com reconegué Fèlix Alonso, que retornava al Palau.
Per ventura, el que va ser l’encontre l’exemplifica perfectament, Duda Sanadze, un dels jugadors de més classe de la lliga i el jugador pel que han de passar – i ell ho sap – moltes victòries dels immobiliaris. Es mostrà massa àvid i desencertat durant els tres primers quarts (anotà només 2 punts i valorà – 5), però al darrer fou determinant per decantar la balança amb 14 punts en aquests deu minuts, amb un 9/9 en tirs lliures, arribant als 16 de valoració.
El Palmer Basket ja no és cuer, encara que aquest fet puntual és anecdòtic, perquè hi ha un triple empat entre Cartagena, Melilla i el mateix Palmer. Curiosament, la valuosa victòria del Fibwi a terres africanes ha ajudat, un valuós triomf, que deixa el conjunt que presideix Guillem Boscana, en una sisena posició, que pocs, molt pocs imaginaven al començament de curs i que ha convertit als de S’Arenal en una de les grates sorpreses d’aquesta atractiva Primera FEB.
